2018: No será el PRI rebasado por desmemoria y falta de propuesta, Jesús Flores

David Rojo Pacheco

San José del Cabo.- El regidor Jesús Flores, y dirigente estatal del sector popular priista, señaló que el PRI es un partido lleno de tanta historia y presencia tanto el país, como en el estado y el municipio de Los Cabos. Pero, observó, es un partido que también tiene personajes que han sido desleales al partido y, sobre todo, que han actuado en contra del partido y los intereses de los ciudadanos.

En el estado ocurre mucho que los políticos –manifestó– que no han encontrado un camino dentro del PRI, para satisfacer su interés o intereses grupales, se van a otro partido político, o en su caso toman la decisión de cambiarse a éste sin atender sus compromisos.

–Sobre el tema, el reportero cita al dirigente priista que en los comicios del 2005 para la gubernatura, vía una alianza el PRI abanderó a Rodimiro Amaya, quien fue postulado por el Partido Verde Ecologista, aun cuando Rodimiro, seis años antes había sido aliado fundamental de Leonel Cota, para que el PRI perdiera en 1999 la gubernatura sudcaliforniana, ante tal escenario, ¿En Baja California Sur y, en particular para los comicios del 2018, el PRI tendría no sólo candidatos propios, sino que no hará a un lado la memoria política?

El dirigente político, no le da vueltas al tema: “a través de la traición que se vio en 1999 se ha generado una cultura entre la mayoría de los políticos de buscar espacios dentro de los partidos, y al no conseguirlos se brincan a otros, a lo que llamo un fenómeno de simbiosis camaleónica’’.

En su mayoría es lamentable –indicó– que esos políticos le dan la espalda al partido que los formó y les dio la oportunidad dentro de la política, pero a esos políticos, al estar haciendo tantos cambios por sus intereses, al llegar al poder se les olvida su compromiso con la ciudadanía.

Valdría la pena que la ciudadanía valorara estas situaciones y, al igual como los partidos, entender que no se puede permitir que los políticos brinquen de partido en partido, de manera tan descarada y mucho menos si ya tienen una historia que evidencia que no asumen acciones para el beneficio del pueblo, sino para su propio interés, puntualizó.