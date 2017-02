30 Millones de pesos en obras de agua y drenaje en San José Del Cabo

0 SHARES Compartir Tweet

En total son 130 millones gestionados ante la SHCP

Gobernador y Alcalde dan el banderazo en la colonia “Vista Hermosa”.

En el marco de la gira de trabajo del gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis y del presidente municipal de Los Cabos, Arturo De la Rosa Escalante se visitó la colonia popular Vista Hermosa, ubicada en la cabecera municipal de San José del Cabo, en donde se dio el banderazo del inicio de las obras para la introducción de la red de agua potable y canalización del drenaje, acciones que beneficiarán a 8 mil 658 habitantes y tendrán una inversión de 30 millones de pesos de un total de 130 millones de pesos gestionados ante la Federación.

El director del Organismo Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Los Cabos, René Núñez Cosío, informó ante las autoridades y los centenares de vecinos que se dieron cita en un espacio público de la colonia, que los recursos provienen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultado de la gestión del Alcalde Arturo De la Rosa, destacando el hecho que en tiempos difíciles de recortes presupuestales se alcanza esta meta para beneficio de quienes más lo necesitan, siendo los propios vecinos agrupados en 11 comités quienes fungirán como contralores sociales que darán fe del buen uso de los recursos.

Después de recibir el respaldo de los colonos con los aplausos y en la voz de la señora Magda Mina vecina del lugar quien señaló que “el cambio se hace con hechos”, el presidente municipal Arturo De la Rosa recordó el compromiso contraído con este sector de la población en visitas anteriores, en donde el reclamo constante era de abandono y producto de ello la falta de agua potable para las más de 200 familias y el consecuente problema de salud que genera no contar con sistema de drenaje.

De la Rosa Escalante señaló “al igual que ustedes muchos cabeños y cabeñas nativos o avecindados sufrían ese abandono pero poco a poco hemos avanzado gracias a un ahorro interno, con transparencia en el gasto municipal, hemos ido abatiendo problemas como recolección de basura, mejor suministro de agua potable, avanzamos en la semaforización así como programas de pavimentación.”

Del recurso gestionado añadió “los 130 millones que logramos gestionar ante la Secretaría de Hacienda, se dice fácil pero no serían posible sin el gran apoyo del gobernador amigo Carlos Mendoza Davis”.

En su participación el jefe del ejecutivo estatal, Carlos Mendoza Davis, reiteró ante los vecinos reunidos la confianza depositada en sus autoridades “es para mí un gusto enorme acompañar y ser acompañado de mi amigo Arturo de La Rosa, seguimos trabajando en equipo porque así les podemos brindar a ustedes y a los sudcalifornianos mejores resultados”.

“Estas obras van a traer beneficios a 200 familias y más de 8 mil ciudadanos contarán con importantes servicios de agua y drenaje, ya no tendrán más escasez del vital líquido y sí podrán resolver ese problema de salud que representa no contar con sistema de descarga, estas obras son enterradas, no se ven a simple vista, pero hay que gobernar y gobernar bien, tomar las decisiones más adecuadas que en verdad le sirvan a la mayoría de la gente” señaló el Gobernador.

Durante el evento en la zona popular de San José del Cabo, el gobernador entregó material deportivo en beneficio de 4 mil deportistas; quien estuvo acompañado de los diputados Guadalupe Saldaña, Eda Palacios y Sergio García, al igual que síndica y regidores, así como funcionarios de los tres órdenes de gobierno.