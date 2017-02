A partir de Marzo 1 de 2017, registro extemporáneo en el Registro Civil: Dip. Venustiano Pérez

0 SHARES Compartir Tweet

La Paz, Baja California Sur, a 31 DE Enero de 2017.- El Diputado Venustiano Pérez Sánchez hizo un llamado a la sociedad sudcaliforniana, sobre a todo a padres y madres de familia, que cuenten con integrantes mayores a siete años y que no hayan sido registrados y por ende no cuenten con Acta de Nacimiento, así como a población adulta que se encuentre en situación similar, para que a partir del 1 de marzo del presente año acudan a la Oficialía del Registro Civil que le corresponde para que realicen “este, muy importante trámite”.

En pronunciamiento presentado en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el legislador señaló que ante una problemática que ha recogido en su contacto con el ciudadano, “hemos podido constatar que muchas personas mayores a los siete años en todo el estado no cuentan con su acta de nacimiento, e igualmente personas adultas, lo que hace que no existan oficialmente, que no tengan derechos y es algo que les complica su vida cotidiana”, por lo que dijo solicitó al gobierno estatal la apertura de este programa “de un gran contenido social para muchos sudcalifornianos”.

El legislador Pérez Sánchez reconoció la sensibilidad del mandatario sudcaliforniano Carlos Mendoza Davis, quien publicó recientemente el decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el que se establecen los requisitos con los cuales las personas que se encuentren en ese supuesto podrán acceder a este beneficio.

Señaló que esta campaña tendrá una vigencia de seis meses a partir de marzo y concluirá el 1 de septiembre “y es una gran oportunidad para que muchas personas en los cinco municipios regularicen su situación. Ellos lo pudieran hacer en estos momentos, pero requerirían de un abogado y del desarrollo de un juicio que tiene un costo importante en tiempo y dinero para quien busque obtener su acta de nacimiento por este medio.