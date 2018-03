Absurdo, anuncio de López Obrador sobre nuevo aeropuerto Meade

0 SHARES Compartir Tweet

México, 22 Mar (Notimex).– El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, calificó de absurdo y sin lógica el anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre presentar amparos para frenar contratos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

“Me parece un contrasentido, me parece absurdo, me parece que atenta contra la seguridad política, me parece que no va llegar a ningún lado, y no solamente en los amparos, sino en la elección”, subrayó en entrevista al término de su participación en el Foro Internacional “Hablemos de Economía”.

Advirtió que cancelar opciones de desarrollo y de futuro implica en términos la posibilidad de que 450 mil personas tengan un empleo y el riesgo para las 40 mil que ya están ahí laborando, y “el riesgo que implica como visión de país, pues ni modo que no tengamos en el valle metropolitano un aeropuerto que esté a la altura de lo que los mexicanos necesitamos”.

Meade Kuribreña aseguró que eso refleja de manera puntual y clara la visión del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que es la que no le conviene al país. “No tiene ninguna lógica lo que está planteando. Y cuando las cosas no tienen ninguna lógica, acaban por no salir bien”.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza sostuvo que ese planteamiento caerá por su propio peso, pues “es absolutamente absurdo”.

Previamente en su reunión con economistas, Meade Kuribreña refirió que un buen primer trimestre no presagia un buen segundo trimestre, luego de las encuestas que colocan como puntero a López Obrador.

Recordó que las tres últimas elecciones han sido competidas, el que iba punteando en marzo en 2000, perdió la elección, el que iba a la cabeza en “elección en marzo de 2006, ya saben quién, perdió la elección, y en esa época llevaba más ventaja que en ésta, y en éste va a volver a perder”.

“Y el que punteaba la elección en el 2012 perdió 20 puntos. Y si uno tuviera que escoger en materia electoral, es mucho mejor tener buen segundo trimestre, porque ahí es donde se ganan las elecciones”, puntualizó.

Foto de: Interempresas