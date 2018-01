Aclara Gobierno de Los Cabos el tema de gastos

0 SHARES Compartir Tweet

La H. XII Administración Municipal aclara que el gasto publicado por el medio digital –bcsnoticias–, el cual lleva por encabezado: “se gastaron 73 millones de pesos en un mes”, es falso. Por lo anterior, este gobierno detalla que el estado presupuestal de egresos por clasificación adsministrativa, es de enero de 2017 a agosto del mismo ejercicio fiscal, y que de estas áreas mencionadas por el portal dependen 25 direcciones, incluyendo institutos y coordinaciones.

La información que publica el medio, señala que la Presidencia Municipal de los Cabos ejerció durante agosto del 2017 casi 40 millones de pesos basándose en datos incompletos bajados del portal de Transparencia de la XII Administración Municipal no obstante, el medio no aclara que el gasto pertenece al estado presupuestal de enero a agosto del 2017y que, de Presidencia Municipal dependen áreas como la Secretaría Privada, Técnica, Particular, las Direcciones Municipales de Relaciones Públicas, Comunicación Social, Informática y Sistemas.

En el caso de la Secretaría General Municipal, su estado presupuestal de egresos por clasificación administrativa para el 2017 y el documento detallan que el corte se hizo hasta agosto del referido ejercicio fiscal y se encuentran bajo su responsabilidad, la Direccion Municipal de Gobierno, Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios, Registro público de la propiedad,Registro Civil, Protección Civil, Coordinación de Mercados Públicos, subdelegaciones, y Derechos Humanos.

Por todo lo anterior, la XII Administración Municipal afirma que la publicación es tendenciosa al no establecer con precisión el tema de los gastos ejercidos por las dependencias que menciona,ya que, estos son acumulados y no por mes,lo que genera confusión entre la población.

Finalmente se establece que, cada gasto que se deriva de la Administración Pública podrá ser aclarado por la Tesorería General Municipal ya que, la unidad de Transparencia no emite detalles de esos contenidos administrativos.