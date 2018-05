Activaremos subdelegados en Las Colonias: Armida Castro

5 SHARES Compartir Tweet

Los Cabos.- Una intensa jornada de trabajo realizó la candidata de la coalición “Juntos Haremos historia” (MORENA-PES) por las zonas de San José del cabo y Cabo San Lucas, llegando a acuerdos con los ciudadanos como el rescate de la figura del subdelegado de la colonia; está fungirá como enlace entre la población y la presidente municipal para darle seguimiento a las problemáticas de la sociedad. Así se pretende trabajar de la mano con un representante elegido por la comunidad, según señalo Armida Castro.

Las brigadas iniciaron su día en la colonia las palmas de Cabo San Lucas, seguido de la Colonia el zacatal en San José del Cabo, para culminar en la comunidad de la playa. De esta manera se logró escuchar los diversos puntos de vista, el sentir del vecino, ya que el proyecto de transformación para el municipio de Los Cabos consiste en construir un gobierno ciudadano y cercano a la gente, donde la población sea tratada en igualdad de circunstancias. Comentó la candidata en sus visitas domiciliarias.

“lamentablemente los últimos gobiernos se han alejado bastante del pueblo atendiendo intereses de otro tipo que no tienen que ver precisamente con la calidad de vida del habitante, Los Cabos no solo es un destino turístico, también es nuestro hogar, el trabajador no es solo un empleado, también es un ciudadano y merece ser tratado con dignidad, por eso nuestra propuesta va dirigida a construir un gobierno de unidad” puntualizó.

Por otro lado, respecto al progreso de la campaña de MORENA, anticipó que el proyecto de transformación va por buen camino, con nuevas sumas a las filas del cambio verdadero, aseguró que las tendencias le favorecen ya que según las encuestas la colocan como “la única mujer encabezando la intención del voto” concluyó.