Águila Calva que se rescató el año pasado ya se encuentra recuperada: Luis de Loza

David Rojo Pacheco

San José del Cabo.- Luis de Loza, director general de Ecología y Medio Ambiente municipal, señaló que “el Águila Calva que tenemos bajo cuidado desde el 9 de julio del 2016, se rehabilitó y evolucionó de manera favorable y su estado de salud está en lo que se puede decir como salvada”.

Antes de finalizar el 2016 indicó, tuvimos la última visita por parte de Profepa –en el mes de diciembre–, donde inspeccionaron las condiciones y la salud del ave rapaz, por lo que determinaron que se encontraba en óptimas condiciones.

No obstante el funcionario municipal del Medio Ambiente consideró que el ejemplar de Águila Calva no debe ser liberado ya que no come animales vivos, y a pesar de que se ha hecho el esfuerzo por ponerle animales y siguiendo su instinto se alimente por su cuenta, no tiene el interés de hacerlo.

Lo único de lo que se alimenta es de lo que se le proporciona, en su caso animales ya muertos, ello es la razón por la cual esta criatura no puede ser liberada aún, ya que al no cazar podría morir de hambre.

Consideramos que sería comprometerle la vida, porque es un animal que no sobreviviría en la vida silvestre y de nada serviría todo el esfuerzo y dedicación que se ha hecho para recuperar la salud de este animal de presa. Observó ante esta situación que el Municipio sólo es depositario del ave rapaz, por lo que tocará a instancias como la Profepa determinar cuál será su futuro.

Es un ejemplar de vida silvestre que no está domesticado, por lo que no se le puede poner en cualquier lugar y no es un animal dócil al que se le pueda domesticar como una mascota, por lo que necesita estar en su medio ambiente o por lo menos en un espacio donde pueda llevar sus actividades con la libertad que requiere.

El ejemplar del Águila Calva fue encontrado en malas condiciones en las inmediaciones de la Presa San Lázaro por el líder ejidal Ángel Salvador Ceseña y entregado a personal de la Profepa, que a su vez la puso en manos del Municipio para su cuidado y atención.

Áreas de anidación del Águila Calva han sido detectadas en Comondú.