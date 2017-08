Ajustarán despliegue de fuerzas policiacas en Baja California Sur

1 SHARES Compartir Tweet

El gobernador convocó de manera extraordinaria al Grupo de Coordinación en materia de Seguridad.

Se intensificará presencia organizada de las corporaciones en zonas conflictivas.

Importante la colaboración ciudadana para retirar vidrios polarizados y emplacar vehículos.

Luego de la reunión del Grupo de Coordinación en materia de seguridad pública que encabeza el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, se acordó reajustar el despliegue de fuerzas policiacas en Baja California Sur, específicamente en el municipio de Los Cabos, a fin de atender nuevos patrones delincuenciales que se han venido presentando en esa zona luego de la desarticulación de cabecillas y grupos dedicados al narcomenudeo.

En el encuentro se analizaron las acciones de los tres órdenes de gobierno responsables de la seguridad pública y el combate al crimen, planteadas en el marco de la cooperación y colaboración entre las instituciones.

De igual manera, con la presencia del presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, se analizaron los hechos violentos ocurridos en ese municipio durante el pasado fin de semana, así como el avance de las investigaciones correspondientes, para consolidar la búsqueda y detención de los agresores. Al margen de los detalles propios de éstas, destacaron que en todos los hechos delictivos se vieron involucrados vehículos sin placas y con vidrios polarizados, por lo que las autoridades acordaron intensificar los operativos destinados a lograr la plena identificación de los vehículos que circulan en el Estado.

Al respecto, el gobernador Carlos Mendoza Davis reiteró nuevamente llamado a la ciudadanía para coopere en este sentido con las autoridades y destacó la importancia de esta medida, que tal vez genera alguna molestia entre la gente, pero que ha demostrado su eficacia.

Asimismo, advirtió que en los recientes hechos participaron menores de edad, por lo que se acordó intensificar los programas públicos, como Vivir en Paz, a fin de ofrecer espacios de desarrollo personal y laboral para los jóvenes, al tiempo que instruyó a la Secretaría General de Gobierno a que también se privilegie la parte preventiva del combate a la delincuencia.

“En Baja California Sur tenemos una estrategia, tenemos un plan en el que todas las autoridades participamos. No hay esfuerzo que no hagamos; recurso que no invirtamos o decisión que no tomemos que tenga como objetivo garantizar que la seguridad pública sea un hecho”.