Alcalde de Los Cabos se declara a favor de implementar el operativo “mochila segura” para protección de los niños y jóvenes

Al destacar la labor que ya inició de la Gendarmería de acudir a las escuelas y estar vigilando dentro y fuera de los planteles para que no haya nada que altere el buen desarrollo de los estudiantes, dijo que por la situación que se encuentra en el país, en BCS y municipio debe ponerse atención a lo que hacen los jóvenes y sumarse padres de familia y sociedad para su cuidado y seguridad

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El presidente municipal Arturo de la Rosa Escalante, dijo que fue una propuesta que planteó al responsable de la Gendarmería, Benjamín Corona, el mismo día de la bienvenida, de que apoyarán en los puntos importantes de las avenidas, pero también en la vigilancia y protección de los niños y jóvenes instalándose fuera de las escuelas en las horas pico, en los ingresos y salidas de estudiantes, porque esto va a generar confianza en los padres de familia, una percepción importante de vigilancia y que además ahí es donde hay que ir avanzando en esas labores de prevención.

Es cierto que al Municipio las tareas constitucionales que le corresponden son las de prevención, en ese tema se está haciendo lo correcto, lo que la ley establece que se haga, como es la depuración de la corporación, situación que la ha dejado diezmada porque de 544 elementos que se tenía al inicio de este gobierno se han quedado con 400, razón por la cual en gestiones conjuntas del Gobierno del Estado con el Secretario de Gobernación y la Policía Federal en la División Gendarmería, ha sido posible generar las condiciones para que estos 190 elementos se distribuirán como un grupo de proximidad, es decir los que estén en cruceros, escuelas, unidades deportivas, recorridos en colonias y otro grupo de inteligencia que están haciendo labores en la detección de cómo atacar los temas delincuenciales en el municipio y otro de reacción inmediata que estará atendiendo tareas de emergencia con el Grupo de Coordinación ya establecido en el municipio.

Abundó el munícipe cabeño que no ha sido tarea fácil, sin embargo, hoy con la presencia de la Gendarmería “estamos ya con los elementos, no suficientes, pero sí presentes para poder atender lo que hoy la Policía Municipal no podía atender, que era estos cercos de vigilancia, hoy bienvenida la Gendarmería y qué bueno que se están viendo los efectos de ella en diferentes zonas”.

Hizo un llamado a los docentes, alumnos y padres de familia , en el sentido de precisar que el Gobierno tiene sus tareas y las estamos haciendo, sin embargo la labor de prevención no sólo recae en la autoridad, sino en los padres de familia, nadie puede cuidar a sus hijos mejor que los padres y el mensaje en las reflexión es de interesarse y saber con quién se juntan nuestros hijos, qué llevan en sus mochilas, qué información se les está suministrando a través de las redes sociales, en eso los padres pueden ayudar previniendo enormemente.

Por ello, anunció, van a implementar campañas de concientización a las familias, porque “nuestra tarea como Gobierno Municipal no es irle a hacer frente a los delitos de alto impacto y delincuencia organizada, nuestra tarea en este grupo de coordinación son las tareas preventivas y en esas no basta con dotar de mayor equipo a los elementos de seguridad pública o 30 patrullas más, en uniformes, capacitaciones o depurar lo que ya estamos haciendo, sino que la sociedad se sume a las labores de prevención y en ello sí quiero reconocer la suma que hace el Consejo Coordinador de Los Cabos al sumarse a trabajar con nosotros en el sostenimiento de la Gendarmería en Los Cabos, pero también a los padres de familia para que vayamos identificando que revisen las mochilas de sus hijos en las instituciones educativas y ellos”.

No se trata de repartir culpas a nadie, sino que como sociedad todos nos sumemos al esfuerzo de prevención, es el gran llamado que hacemos, por supuesto que debe implementarse el operativo “mochila segura”; hemos sido y seguiremos siendo promotores de llevar el operativo en las escuelas, esto justamente de llamar a los padres a revisar la mochila de sus hijos, es justamente parte del operativo mochila que lo podemos hacer desde la casa los padres de familia, con la mayor tranquilidad revisar qué es lo que cargan sus hijos en la mochila y tener filtros en las escuelas a través de los padres de familia, aunque habrá voces que pudieran decir lo contrario, sobre todo de Derechos Humanos, pero vale la pena mencionar que por la situación que se encuentra el país, Baja California Sur y Los Cabos, debe ponerse atención en los hijos.