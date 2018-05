Alejandro Rojas va por la inclusión de las personas con discapacidad

“Estoy desde campaña demostrando que no quedaré en el discurso, sino que los hechos son los que dicen mucho más; en el tema de paridad, llevo a cinco Candidatas a Diputadas Locales, como compañeras de fórmula, porque reconozco el valor y representatividad de las mujeres”, citó.

Y en cuanto a las personas con discapacidad, “tampoco es discurso, sino que va como suplente la amiga Elizeth Irasema Albañez en el Distrito Local I, quien nos hizo el honor de aceptar el compromiso porque es una luchadora y defensora en su ámbito y también forma parte del proyecto nuestro amigo José Pablo Ojeda Castro”.

Recordó que dentro del mensaje de arranque de campaña anunció que se tendrá en Los Cabos, como mínimo dos autobuses de primera, “donde nuestros pequeños sean trasladados para sus terapias al ciudad de La Paz”.

De igual forma citó Alejandro Rojas, será gestor para que todas las empresas medianas y grandes incluyan una persona con discapacidad como parte del proceso de inclusión.

Además, puntualizó “seremos el primer Municipio donde tengamos la primera liga de beisbol o futbol de pequeños o jóvenes con alguna discapacidad y seré el padrino para arrancar la primera empresa de alimentos y bebidas compuesta por personas de este importante sector de la población”.

El Candidato a Presidente Municipal precisó que hay situaciones que nuestros ojos no perciben, la vida diferente no significa que sus derechos sean reducidos o menores; “luchar en este mundo por salir adelante no es fácil, y pese a ello, nuestras amigas y amigos, niñas y niños con discapacidad nos demuestran día a día el valor e una sonrisa, una palabra o mano amiga; por ellas y por ellos es que también trabajaré”.