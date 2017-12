Alianza del PRI con el Panal y el PVM en la candidatura presidencial; en los comicios locales iría solo

16 SHARES Compartir Tweet

David Rojo Pacheco

Cabo San Lucas.- Jesús Flores, consejero del PRI y dirigente estatal de la CNOP expresó.’’ apenas a nivel nacional se dieron a conocer los acuerdos para ir juntos en las venideras votaciones para la Presidencia de la República el PRI, Verde Ecologista y PANAL . Pero en 16 estados se va por una alianza total, en la que también van por senadurías y diputaciones federales”.

Sin embargo, el también regidor en Los Cabos, refirió que en Baja California Sur sólo se acordó que se dieran las elecciones para Presidente de la República.

Sobre el tema, en un comunicado del PRI estatal su presidenta Gabriela Cisneros, divulgó:

“Aún cuando existe una coalición para la elección presidencial, en Baja California Sur el PRI participará solo, por eso refrenda su confianza en los jóvenes, mujeres y hombres que son reconocidos por la ciudadanía por su lealtad a las instituciones y por su transparencia en la función pública; ese es el perfil de los cuadros del PRI donde no hay improvisación y sí una trayectoria limpia, que será tomada en cuenta para las candidaturas”.

Jesús Flores citó que están los tiempos electorales en proceso y se está caminando para que antes del 3 de enero se firmen todos los convenios, alianzas o candidaturas comunes. “En ese escenario, puntualizó, se están valorando todos las posibilidades que hay para los comicios estatales”.

Atajó no obstante que “yo siempre he sido claro en destacar que tanto en el Consejo Político Estatal, como en reuniones de clase política que, el PRI, necesita construir alianzas “legales, totales, formales y transparentes, y por tal no vayamos de nuevo con ocurrencias de acuerdos y pactos a bote pronto, que por privilegiar un espacio acabamos perdiendo todo”.

Que no sean las mismas decisiones, las que hoy se vayan a privilegiar porque iríamos seguros a obtener los mismos resultados, mencionó.