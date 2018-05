Alistan operativo para carrera de Off-Road Dos Mares 500

1 SHARES Compartir Tweet

Exhortan a los aficionados a nocolocarse en zonas de riesgo durante el paso de los vehículos.

A unas horas de dar inicio la 25 edición de la competencia de automovilismo deportivo fuera de camino Dos Mares 500 en el estado, en el marco de las Fiestas de Fundación de La Paz, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz se encuentra lista para implementar el Operativo de cierre de vialidades en la zona de salida y llegada de los vehículos, ubicada en el Paseo Álvaro Obregón.

Se espera que esta ocasión el número de aficionados que acudan a la zona de meta superen cualquiera de las ediciones anteriores, por lo que el cierre de las vialidades dará inicio a partir de las 14:00 horas del viernes 4 de mayo, finalizando el domingo 6 a las 7:00 de la mañana.

El cierre de vialidades contempla el Paseo Álvaro Obregón, en el tramo de Ignacio Allende a Manuel Márquez de León. Así mismo para el momento de llevarse a cabo la salida simbólica de los vehículos durante la mañana del día sábado 5 de mayo, se extenderá el cierre desde Melchor Ocampo hasta Manuel Encinas.

Al respecto, el área de Movilidad y Transporte de la Policía Municipal señala que a pesar de que todos los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno participarán en la seguridad del evento, no es posible mantener una estrecha vigilancia a lo largo de toda la ruta por donde circulen los participantes de esta competencia de automovilismo, por lo que la prevención de accidentes está estrechamente ligada a la responsabilidad y sentido común de los aficionados a este tipo de eventos.

Algunas de las recomendaciones más importantes son la de no colocarse en áreas riesgosas como la zona exterior de curvas, mantenerse a una distancia prudente del paso de vehículos,no cavar zanjas ni colocar obstáculos en la ruta, no retirar las señalizaciones colocadas por los organizadores ni modificar el sentido de la ruta, evitar circular por los caminos mientras los vehículos de competencia estén pasando, y sobre todo, no manejar bajo los influjos del alcohol.