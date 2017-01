Ante amparo de hoteleros, confía Jordán que cobro a turismo extranjero no violenta derecho constitucional

0 SHARES Compartir Tweet

Reitera el secretario estatal de Finanzas que el ingreso permitirá canalizar mayores recursos a seguridad, educación y salud, sin más impuestos a la población

Angel Mora Rojo

La Paz.-El aprovechamiento de 350 pesos a turistas de origen extranjero que permanezcan más de 24 horas en los destinos de Baja California Sur sigue su curso y actualmente se trabaja en la implementación del cobro para lo que se mantiene un diálogo abierto con los empresarios turísticos del estado a pesar de los amparos presentados por algunas empresas, señaló en entrevista para TRIBUNA DE LOS CABOS el secretario de Finanzas del Estado, Isidro Jordán, quien enfatizó que la medida tiene como objetivo primordial, sin aumentar o crear nuevos impuestos a la población, el contar con recursos que permitan el equilibrio entre el crecimiento y desarrollo económico con el desarrollo social del estado, por lo que los ingresos del aprovechamiento serán destinados a seguridad, salud, educación, infraestructura, deporte, cultura y programas sociales.

A manera de antecedente, en el marco de la entrevista el funcionario explicó que en materia financiera y económica el gobierno que encabeza Carlos Mendoza Davis ha sido responsable para que, a pesar de las dificultades económicas que se viven a nivel nacional y que han generado para el presente año, recortes presupuestales a programas federales, el estado cuente con los recursos para poder hacer frente a las necesidades de los sudcalifornianos.

De esta manera dijo, para el presente año, pese a dichos recortes, gracias a otras medidas recaudatorias implementadas en este gobierno, como lo fue la radicación del pago de derechos vehiculares, de registro público y registro civil a favor del estado, Baja California Sur podrá contar con mayores recursos para el presente ejercicio fiscal en el empate de recursos con la federación.

“Hablando propiamente de este aprovechamiento que fue parte de la iniciativa del paquete económico del Gobernador y que después de ser revisada en el Congreso del Estado resultó aprobada la adición a la Ley de Hacienda el articulo 129 bis que implica el establecimiento de un aprovechamiento de 350 pesos a todos los turistas extranjeros que visiten Baja California Sur y que con la captación de ese recurso podamos mantener un equilibrio entre el desarrollo económico que estamos teniendo y el desarrollo del sector social”.

“Hoy día en el municipio de Los Cabos está en construcción una tercera parte de la infraestructura hotelera que existe, hay 15 mil en operación y 5 mil en construcción y que estarán listos antes de que concluya el 2018; entonces implica que tanto los municipios como los gobiernos estemos atentos para ver cómo vamos a tener la capacidad de darles servicio y atención a todo aquel ciudadano que venga o que ya esta ahorita en Los Cabos, pero que estos 5 mil nuevos cuartos vana generar entre 3 y 6 empleos por cada una”.

“Es importante mencionar también que debido al gran crecimiento económico que tenemos Baja California Sur es el estado con mayor crecimiento poblacional del país”.

“Eso le deja obligaciones al estado y al municipio que les debes brindar servicios, de seguridad, salud, educación y que con los presupuestos que hoy tenemos, con los recursos propios que hoy capta el estado no nos da la posibilidad de crecer al mismo ritmo”.

“Fue así que el Gobernador nos instruyó para buscar tener un producto que nos permitiera tener una captación de recurso adicional de recurso propio, para poder atender estas necesidades fue como nació este aprovechamiento”.

“Debo decirte que durante el 2016 estuvimos trabajando por muchos meses por que no se generara un nuevo impuesto, él cuando hizo su compromiso de campaña prometió que no iba a haber más impuestos a la población en Baja California Sur, luego entonces no se podía en aras de una mayor recaudación para atender las necesidades del estado generar un nuevo impuesto a la ciudadanía, tampoco una contribución adicional, ni ningún derecho nuevo”.

“Por eso quedamos en esta figura fiscal legal que es el aprovechamiento y que busca grabar el uso y goce de la infraestructura pública estatal”

“Después de que revisamos todos los escenarios, toda la parte legal consideramos que este aprovechamiento no es violatorio de ningún derecho constitucional o garantía individual”.

“Sabemos que hay inquietud en cuanto al sector hotelero por a la implementación de este aprovechamiento, pero consideramos que con una buena coordinación y con un buen acercamiento con ellos podemos en 180 días poder sacar las reglas de la implementación y su puesta en marcha y en ese proceso estamos, esperamos muy pronto poder tener esta implementación para poder tener este recurso adicional que venga a equilibrar esas necesidades que se tienen y más aún con los recortes presupuestales que existen a nivel país”.

En ese sentido, en torno a los amparos promovidos por los empresarios comentó:

Tenemos conocimiento de que hay inquietud por parte del sector hotelero, principalmente de Los Cabos de la realización de amparos, nosotros como Gobierno del Estado hemos sido notificados de algunos y la autoridad jurisdiccional, en este caso el Poder Judicial de la Federación habrá de revisar, este es un acto legal que a nosotros nos ocupa estar muy pendientes del resultado de estas resoluciones”.

“Lo que nosotros tenemos es un diálogo abierto con los empresarios para trabajar en la implementación del cobro y que ésta sea de la mejor manera posible por que lo que menos se quiere es afectar la experiencia de la estancia del turista extranjero”.

-¿Cuanto es lo que se piensa recaudar?

“De acuerdo a los números de visitantes que se tienen, hablábamos de 1.2 millones de turistas extranjeros que visitan Baja California Sur, sin embargo para el año 2017 como presentamos la iniciativa y la parte de la implementación nos iba a llevar por lo menos 6 meses, para este año conservadoramente se pusieron en la Ley de Ingresos 148 millones de pesos”.

“Pero estando en el ideal podemos superar la cifra de los 500 millones; yo creo que esa cantidad que vaya creciendo año con año nos permitirá ir equilibrando las necesidades financieras y de ingreso del estado y que va a permitir un estado con una condición económica sana”

“Se podrá contar con un gobierno no sólo responsable si no con la capacidad de responder en lo inmediato a las necesidades que se tengan en seguridad, salud, educación, vivienda e infraestructura urbana”.

-¿Cómo se llegó al monto de los 350 pesos?

“Por que revisamos a la hora de estar buscando las cantidades, esos 350 pesos por turista extranjero nos permitía llegar a un número que sabíamos que durante la presente administración podíamos llegar al equilibrio financiero”.

“Además por que existe un impuesto que se llama DNI que era por 390 pesos, pero hubo una iniciativa que lo incrementaron a 500 pesos, consideramos que 350 pesos era una cantidad que nos permitía en nuestros cálculos numéricos llegar a ese equilibrio que buscamos, pero que además no era oneroso en un momento dado para causarle algún daño al visitante”.

-¿Hay otros destinos internacionales que tengan un gravamen similar?

“A nivel internacional estuvimos revisando donde se hace, encontramos muchos destinos que cuentan con un impuesto o aprovechamiento como el que estamos planteando, como ejemplo República Dominicana, Costa Rica, Brasil, en el propio Estados Unidos hay ciudades que cobran un city tax”

“Pero lo más importantes es que vimos que en esos destinos, el pago de ese impuesto no ha sido un inhibidor para la afluencia turística, es decir en sus estadísticas de visitantes no se ve una disminución a partir de la implementación del impuesto y en Baja California Sur con la gran calidad de sus bellezas naturales, de su oferta hotelera y turística y con su alta calidad en el servicio, no tendría por que ser diferente”.

-Como Gobierno del Estado, ¿Tienen ya una propuesta sobre como implementar el cobro?

“Estamos en esa parte, no me quisiera adelantar por que estamos en estos momentos en pláticas con los empresarios para ver la manera que sea de la mejor forma y sobre todo que sea el menor impacto o molestia posible para el visitante”.

“Nos queda claro que al turista debemos de cuidarlo para que sea recurrente, que no se sienta agredido por el cobro que va a llegar a beneficiar a los ciudadanos que le están dando el servicio”,

“Lo importante es decir que cada día que pasa estamos perdiendo recursos que al final del día son para beneficiar a los ciudadanos de Baja California Sur”.

-¿A qué se destinaría el recurso?

“El estado tiene muy pocas fuentes de ingresos propios, este recurso nos permitirá poder responder con recursos propios o mediante empates con los gobiernos federal y municipal, en todos los rubros desde la seguridad, la salud, la educación, el deporte, la cultura, la vivienda y programas sociales para quienes más lo necesitan”,

“Cada día al estado se le van teniendo más cargas como obligaciones. Hay lugares como el DF donde tiene más de 10 años que no se construye un aula, mientras que nosotros las construimos por decenas año tras año, por el crecimiento que estamos teniendo”.

“El crecimiento de todos los municipios por la llegada de personas que se suman a la fuerza de trabajo del estado nos está demandando más camas de hospital, mejores servicios de salud, que se tengan calles pavimentadas, agua, luz, seguridad”.

“Nuestro objetivo es que continúe el crecimiento y desarrollo económico que estamos experimentando como estado, pero que no se nos estanque el desarrollo social”.

“Pero además te digo que como gobierno tenemos la obligación de informar el destino de los recursos”.

-Finalmente, en estos momentos se vive momentos turbulentos en la relación comercial México Estados Unidos con el ascenso de Donald Trump, ¿Han considerado si esta medida sería inhibidora del flujo de turistas de Estados Unidos hacia Baja California Sur?

“Iniciamos la construcción de este aprovechamiento mucho antes de que iniciara el proceso de elecciones de Estados Unidos, pero somos un destino muy atractivo, un porcentaje muy alto de los visitantes que llegan a Baja California Sur es de Estados Unidos y tiene un afecto, un cariño y un interés por todo lo que ofrecemos como estado destino”.

“Yo creo que la fluctuación del propio dólar que se está moviendo hacia arriba es una ventaja para ellos para venir a los destinos de Baja California Sur por que han visto incrementada su capacidad de gasto y con ello de acceder a más y mejores productos turísticos de los que ofrecemos”.

“En el caso del propio aprovechamiento cuando lo planteamos pensábamos que los 350 dólares les significaría 17 dólares, pero ahora con los cambios en el valor del dólar respecto a nuestra moneda, sería hasta menor de 15 dólares”.

“Aquí lo importante es encontrar la mejor manera de como implementarlo y podamos contar con esta recurso en el corto plazo, donde ellos como turistas también se verán beneficiados, con mayor seguidad, mejores calles e infraestructura urbana y conscientes que su contribución está generando una mejor calidad de vida para aquellas personas que desde el hotel, desde el restaurant o la actividad turística de su elección, le están dando un servicio”.