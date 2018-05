Anuncian a Panoptica Orchestra como grupo estelar en la Fiesta de la Música 2018

1 SHARES Compartir Tweet

Gracias a la participación de artistas locales y de otros Estados de la República, al apoyo del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio Los Cabos, el Instituto de la Juventud de Los Cabos y a las empresas locales comprometidas con la cultura, la Fiesta de la Música celebra 10 años éste Sábado 23 de Junio en el Centro Histórico de San José del Cabo de 6:00 pm a 2:00 am.

La “Fête de la Musique” fue originada por el Ministro de Cultura francés Jack Lang en 1982 alrededor de una fecha simbólica, el solsticio de verano, con la intención de sacar a la música de los espacios privados y llevarla a las calles. La Carta Europea de la Fiesta de la Música se firmó en Budapest el 1 de noviembre de 1997, sus principios ahora se aplican a todos los países, incluidos los de fuera de Europa que deseen participar en el Festival de Música. La Fiesta de la Música ha crecido considerablemente al convertirse en un evento nacional en varios países (Luxemburgo, Italia, Grecia, Perú, Ecuador, Colombia) y se ha llevado por más de 800 ciudades incluyendo Nueva York, Berlín, México, y por supuesto Los Cabos.

Al adaptarse a las especificidades culturales de cada país, la Fête de la Musique se inventó, reinventó y se convirtió en un evento musical internacional emblemático. En 2017, más de 120 países celebraron la Fête de la Musique, en un movimiento global que atrae a millones de participantes a lo largo del planeta. Esta gran manifestación popular, gratuita y abierta a todos los músicos, amateurs o profesionales, celebra la música viva y la amplitud de las prácticas musicales.

La Fiesta del a Música Los Cabos es un claro ejemplo de que una idea con buenas intenciones puede crecer y convertirse en tradición. En el año 2009 el Francés, Etienne Dubarry planteó a Dario Luna la idea de organizar ese evento en Los Cabos, sin imaginar en qué podría terminar esa historia, juntos se lanzaron voluntariamente con toda su energía a organizar la Primera Fiesta de la Música. Con el apoyo de la Josefina Jarumy Yocupicio y Alan Castro, en ese entonces director de Cultura Municipal se desarrolló la primera edición del festival en el estadio de Béisbol, participaron 14 grupos musicales, en 3 diferentes escenarios, con una asistencia aproximada de 300 espectadores y como banda invitada ¨Pilaseca¨, proveniente de Guanajuato. Al segundo año se logró pasar el evento al Centro Histórico de San José del Cabo y desde entonces la convocatoria creció exponencialmente. En 2011 se fundó la Asociación Civil Promotora Cultural Vivarte AC para darle formalidad al proyecto. En 2017 los asistentes rebasaron la suma de 21 mil espectadores y participaron más de 100 grupos musicales. Para ésta edición se espera una afluencia de 25 mil personas.

Promotora Cultural Vivarte sigue organizando este evento sin afán de lucro, con la única intención de hacer cosas positivas por nuestro país y aportar eventos culturales a la comunidad de Los Cabos fomentando en los jóvenes el interés por las artes.

El Artista que cerrará la programación de La Fiesta de la Música 2018 será el grupo Panoptica Orchestra de Roberto A. Mendoza, fundador de la banda Nortec Collective, nominado al Grammy Latino, ganador del premio Best Mexican Electronic Album en 2011 en los Indie O Music Awards.

El sonido de Panóptica Orchestra rescata la música mexicana hecha desde el norte hasta el sur de México, haciendo una mezcla de nuevos sonidos que van desde el bullicio fronterizo hasta los murmullos callejeros para darle frescura al folklore y rescatar la mexicanidad de las nuevas generaciones.

Sitio web oficial de panóptica Orchestra: http://www.npo-music.com

Además del grupo estrella, se han inscrito alrededor de 100 proyectos musicales, donde destaca la participación de 2 proyectos internacionales provenientes de Argentina y Caracas, 16 bandas nacionales, más de 60 bandas estatales y locales.

La programación musical incluye:

Andy, Color Hermano, Natty & The Trimmers, La Poronga Ska, Funes Música, Daniel D’lizanka, Federico Foglia, Ubaldo, Alfred Lover, Ti – Nahui, Leones Negros, The Jonkies, Herederos, Conexzión, Mostrip, Ulular, Los Hijos De José, Boulevar Lights, Marea Roja, Nosis, Yolyo, Mario Blanco, Billy Calavera, Pani – Hari, Undergroove, Cimarrones De La Sierra, The Hightides, Caborado Band , Beef Colectivo, Back In Time, Salt & Pepper, Rochard O, Yellow Fingers, La Prensa Band, Dj’pko Versatil, Boyante, Paradi, The Closers, Mambo Sabia, Bahía Beat, Percusión Limanya, Juana Machete, Zombie Realm, Obra Negra, Karkage, Rapder, Por Nuestras Viudas, Los Malnacidos, Rapman Mx, Fc-v, Lib-rap315, Rival Mc, y muchos más…

Los Escenarios confirmados hasta el momento son:

Escenario Principal: VIVARTE,

Escenarios Platinum: Squid Roe, Del Mar Development by Ron Hatfill

Escenarios Alternos: Cali Orgánico, El Encanto Inn, Blunt Records, Mixology, Beef Colectivo, Mamamia, Gutural Rotten, Kinesis, Baja Brewing, Acid Tool, Sonideros, aportando diversos géneros como rock, pop, metal, latino, jazz, electrónico, rap, sierreño y más…

Tema de la Fiesta de la Música 2018: La fiesta se hace de corazón

Cada año, la Fiesta de la Música se enfoca en un tema. En 2018 se abordará la reivindicación de los valores y la concientización de nuestro entorno. Destacar los valores que la sociedad mexicana comparte como son la honestidad, el respeto y la solidaridad serán eje central de la 10ma. Edición, así también se resaltará que el festival se hace de corazón y sin intenciones comerciales.

Enfocados en el respeto del espacio común que compartimos en ésta gran celebración de la música, empezando con la limpieza, la basura y el nivel de sonido, tomaremos las siguientes acciones :

Además de los 20 botes de basura ya instalado por el municipio, el festival comprará 20 botes adicionales que se repartirán en toda el circuito peatonal y se recolectará la basura durante todo el evento para evitar que se desborden los botes.

Se prohibirá la entrada de hieleras y envases de cristal

Se instalarán más baños en puntos estratégicos.

Se solicitará a los organizadores de escenarios que no superen un nivel sonoro adecuado y a los músicos evitar palabras altisonantes o irrespetuosas.

Se aprovechará los intermedios entre los cambios de grupo para para concientizar el público y pedir a los espectadores de disponer adecuadamente de su basura en los botes dispuestos para este efecto.

Voluntarios

La Fiesta de la Música está en busca de voluntarios que quieran sumarse al proyecto, hay distintas actividades antes y durante el festival en las que pueden participar, a todos los interesados favor de inscribirse a través del sitio web www.fiestadelamusicaloscabos.net en el apartado Participa / voluntario.

Hoteles Sede

El Hotel Posada Real ofrece un 20% de descuento a los asistentes de La Fiesta de la Música

El Hotel Hyatt Place ofrecerá una tarifa especial

En el festival participan más de 16 grupos musicales que viajan de otras ciudades de la República con sus propios recursos. VIVARTE está en busca de patrocinios de hospedaje para estos artistas, a todos los interesados favor de contactar a este correo : patrociniosfdlm@gmail.com

Zona de Camping

El Camping Oficial será en Club Deportivo Punto Azul. Esta es una opción para los que viajan con presupuesto apretado e intrépido. El camping funcionará a partir del viernes 22 de junio por la tarde, sábado 23 con salida domingo 24 de junio al medio día. Cuenta con zona de camping con sombra, baños y regaderas, alberca y seguridad privada. El costo será de $100 pesos por persona por noche. Es importante hacer reservación al correo puntoazulclubdeportivo@gmail.com o al teléfono 6242041992.

Zona de Comida

Dentro del circuito peatonal estará integrada una zona de comida, con diferentes

opciones gastronómicas para que el público pueda disfrutar de una agradable cena en el

corazón del festival. Los restaurantes que participan en esta zona están apoyando de

manera directa al festival por lo que invitamos a los asistentes a consumir sus platillos.

Premios y concursos

Para celebrar el 10o aniversario de la fiesta de la música, se organizará varias concursos a través de nuestras redes sociales como: concurso de recuerdos de la Fiesta de la Música y un concurso de decoración de los botes de basura. Se otorgarán atractivos premios donados por nuestros patrocinadores.

Pre fiestas y After Party

Con la intención de recibir a los artistas que visitan Los Cabos de otras ciudades y que puedan tener más presentaciones musicales se han planeado dos Pre Fiestas de Bienvenida: Una el día Jueves 21 en Papalote Beach Bar y otra en el Restaurante Bar Macca el día Viernes 22 de Junio. Más información en nuestro sitio web y redes sociales.

El After-party oficial del festival se llevará a cabo en el bar Just One More ubicado en esq. José María Morelos y Calle Ignacio Zaragoza con la participación de artistas del festival.

Cierre de Calles

Las Calles del centro histórico estarán cerradas a partir de las 6:00 am del día 23 de Junio hasta las 2:00am del día siguiente. Las Calles que estarán cerradas son las siguientes :

Blvd. Mijares desde la rotonda de calle Benito Juárez hasta el palacio Municipal,

Calle Manuel Doblado desde Av. Centenario hasta J.M Morelos,

Calle Álvaro Obregón desde Av. Centenario hasta C. Vicente Guerrero

Calle Ignacio Comonfort desde Av. Centenario hasta J.M Morelos

Calle J.M. Morelos desde Av. Centenario hasta M. Doblado

Calle I. Zaragoza desde Miguel Hidalgo hasta Vicente Guerrero

Calle Miguel Hidalgo desde Av. Centenario hasta C. Coronado

El equipo de VIVARTE está formado por :

Dario Luna – Director General, Ana González, Directora de Comunicación, Karla Pompa – Coordinadora de Artistas, Oriana Chufani- Coordinadora de Patrocinios, Alejandro Rodriguez- Diseñador Gráfico, Marco Mandujano – Promotor, Marcel Lavabre – Corresponsal de Prensa, Lizeth Ceceña – Directora Administrativa, Samanta Quintal – Promotora, Daniela Laguna- Asistente de Comunicación.

Los integrantes del comité organizador, Promotora Cultural VIVARTE AC, agradecen a la prensa, que a través de sus diferentes medios de comunicación nos ayudan a difundir la información del festival y sus pormenores, agradecemos a Tribuna de Los Cabos, Gringo Gazette, El independiente, Cabo Mil, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Radio Cultura, Pericue Cultural, El Corcho, KPasapp, entre otros.