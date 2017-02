Anuncian concierto “Country for Kids” para construir un centro juvenil en SJC

6 SHARES Compartir Tweet

Tribuna Digital

Los Cabos.- El próximo jueves 23 de marzo, se llevará a cabo el concierto “Country For Kids: For a Better Future in Los Cabos” (Country por los niños: por un mejor futuro en Los Cabos), con la presentación de un artista de talla internacional, que será anunciado en breve. El evento tendrá lugar en Flora Farms Restaurant-Bar & Grocery, en San José del Cabo, a partir de las 6:00 de la tarde. Los asistentes disfrutarán, además del concierto y bailar al ritmo del country, de una cena especial y podrán participar en diversas subastas.

Country for Kids será un concierto con causa; un evento de recaudación de fondos para apoyar la construcción del proyecto Los Cabos Youth Center (Centro de la Juventud de Los Cabos), en San José del Cabo. Es organizado por la Fundación Inspire Mexico, una Asociación estadounidense Sin Fines de Lucro que apoya a Organizaciones No Gubernamentales que impulsan el desarrollo y educación de niños y jóvenes de Los Cabos.

Los Cabos Youth Center se ubicará en la colonia El Zacatal, colindando con cuatro escuelas (Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria); además de contar con vialidades principales para su fácil acceso.

La Fundación Inspire Mexico organiza el evento “Country For Kids: For a Better Future in Los Cabos”.

El proyecto contempla una inversión de 40 millones de pesos para construir 9,600 m2 en una superficie de 21,277 m2, y será sede de tres asociaciones civiles: Gente Joven por un Cambio, un programa sabatino que inspira a las futuras generaciones a resolver problemas en sus comunidades al crear proyectos de cambio social; Club de Niños y Niñas de Los Cabos, que ofrece una alternativa de solución a la niñez desatendida, en un ambiente divertido, seguro y constructivo, para evitar que niños, niñas y jóvenes de 6 a 16 años, estén solos fuera de horarios de clase; y Mobilize Mankind, que brinda soluciones de movilidad e independencia para niños y jóvenes con limitaciones físicas y necesidades especiales.

Asimismo considerará espacios para desarrollar diversas actividades en favor de la comunidad, entre las que destacan el primer banco de alimentos en Los Cabos, gimnasio, campo de béisbol, escuela de hostelería, salones multiusos para capacitación continua y un huerto comunitario.