Aplican alcoholímetro y revisión mecánica a operadores y unidades del transporte público

Choferes de diferentes agrupaciones fueron revisados.

Como parte de las acciones realizadas para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal implementó el operativo de revisión de unidades de transporte en los principales paraderos del centro de la ciudad de La Paz, a fin de revisar que revisar las condiciones físicasde los operadores y las condiciones electromecánicas de las unidades, así mismo para verificar la vigencia del seguro del viajero.

Por ello 124 choferes de las diferentesagrupaciones detransporte público fueron abordados en las terminales de ubicadas en las calles Degollado, Revolución y Ocampo, a fin de aplicarles el dispositivo detector de aliento alcohólico, no siendo detectado a ningún operador con efectos de haber consumido bebidas alcohólicas.Sin embargo, se detectaron infracciones al reglamento de tránsito en vigor, por lo que se elaboraron 22 infracciones, entre las que destacan la falta de luces, falta licencia del conductor, emisión excesiva de humo y vehículos con asientos sueltos; además fueron retiradas de circulación 9 unidadespor no contar con su seguro de viajero vigente, mismos que no operarán hasta ser inspeccionados nuevamente. Finalmente sedio indicaciones a choferes y checadores de ruta a fin de solventar irregularidades menores al transporte que no ponen en riesgo a los usuarios.

El Operativo de Alcoholimetría continuará aplicándose de forma permanente para prevenir accidentes de tránsito, además de realizar constantes revisiones a las unidades en sus condiciones electromecánicas,como de la documentación vehicular vigente,con la finalidad de que la ciudadanía se sienta segura de utilizar el servicio de transporte público

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal exhorta a todos los operadores de vehículos particulares, de servicio de pasaje y demás medios de transporte público y privado, a evitar conducir bajo el influjo de bebidas embriagantes u otras sustancias que minimicen su capacidad de reacción al manejar.