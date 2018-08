Aprueba Cabildo incremento de un peso en la tarifa del transporte público

Los Cabos.- Durante la Trigésima Quinta Sesión Pública Ordinaria de Cabildo, la Regidora, Eulalia del Carmen Díaz Guzmán presidenta de la Comisión Edilicia de Transporte, del Honorable XII Ayuntamiento, presentó el punto de acuerdo para su análisis y discusión, relativo a la solicitud de alza de tarifas de transporte público en las modalidades de urbano y colectivo en el Municipio de Los Cabos, el cual fue aprobada por mayoría con tres votos en contra quedando con un peso de aumento en el transporte colectivo y urbano, comentó Arturo de la Rosa Escalante, Presidente Municipal de Los Cabos.

Informó al término de la sesión que se tuvieron propuestas de una mayor tarifa por algunos integrantes del Cabildo, pero al final se aprobó apegándose al estudio el incremento de un peso quedando en 12.50 para el transporte urbano y 13.5 en el transporte colectivo y en 6 pesos para las personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores.

Ahí la titular de la comisión edilicia Díaz Guzmán presentó la actualización de los datos económicos de tarifas denominado, estudio socio-económico el cual determina la factibilidad y en su caso la cuantía de alza de tarifas del transporte público, en las modalidades de urbano y suburbano, estudio solicitado por la Dirección Municipal de Transporte.

Declaró que dicho estudio sirvió para tener más elementos para la elaboración del dictamen que se presentó ante el Honorable Cabildo y pudieran tomar una resolución a favor del alza de tarifas, ya que uno de los principales insumos para el transporte es el combustible diésel y el precio de la tarifa debería considerarse como parámetro principal del costo de la tarifa.

Luego de que la mayoría votara a favor, se explicó que este tipo de decisiones no alegran a ninguno de los dos sectores, ya que tanto el usuario como el concesionario no estará de acuerdo con el alza de la tarifa, pero en análisis del estudio realizado, se sugiere dicho aumento para lograr que el sistema de transporte no colapse y mejore día a día, finalizó De la Rosa Escalante.