Aprueba CPE del PRI método de elección del Comité Directivo Estatal para periodo 2017-2021

Será por Asamblea de Consejeros Políticos la elección del Comité Directivo Estatal para el período 2017-2021, de acuerdo con la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, donde Héctor Edmundo Salgado Cota presentó un informe de los dos años que estuvo al frente del Comité Directivo Estatal junto con la diputada Patricia Ramírez Gutiérrez, Secretaria General.

Además de la determinación del método electivo y de la incorporación de nuevos consejeros políticos, también se aprobó por unanimidad el tope de gastos de proselitismo para la renovación del Comité Directivo Estatal, así como para solicitar al Comité Ejecutivo Nacional que sancione el método acordado en la Sesión Extraordinaria del CPE.

Asistieron los senadores Isaías González Cuevas y Ricardo Barroso Agramont, los diputados constituyentes María Luisa Salcedo Morales y Eligio Soto López, así como los dirigentes de la CTM, Amadeo Murillo Aguilar; CNC, Ramón Alvarado Higuera; CNOP, Jesús Flores Romero; Movimiento Territorial, Marbella González; Red Jóvenes X México, Fabrizio del Castillo Miranda; ONMPRI, Fernanda Villarreal González y ANUR, Jesús Murillo Aguilar.

Tras el informe de actividades, el Presidente del Comité Directivo Estatal Edmundo Salgado Cota, agradeció el respaldo de los sectores y las organizaciones del Partido para llevar a buen puerto la hoja de ruta trazada durante su gestión, logrando la renovación de los cinco consejos políticos municipales y de los comités directivos municipales de Mulegé, Loreto, Comondú y Los Cabos.

“En mi vida, los retos que he enfrentado, no ha estado en mis manos superarlos, sin embargo, siempre he actuado con responsabilidad y he asumido con lealtad las consecuencias; porque el Partido nos exige congruencia entre decir y el actuar”, dijo Salgado Cota en su despedida como Presidente del CDE ante poco más de 200 consejeros políticos estatales.