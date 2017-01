Apuesta Germán Lugo por empresarios responsables que no incurran en alzas excesivas a consecuencia del gasolinazo

0 SHARES Compartir Tweet

David Rojo Pacheco

Cabo San Lucas.- Miguel Ángel Germán Lugo, presidente de Canaco- Servytur, manifestó, “en el tema de los aumentos lo que más se ha resentido de momento es el combustible, la energía eléctrica y el gas que subieron desde inicios del presente mes de enero”.

Esto trajo como consecuencia inmediata que muchos productos que son de alto consumo para el ciudadano promedio, subieran también de precio como es el caso de la tortilla en un 15 por ciento, como el resto de los productos de la canasta básica, indicó.

Muchos otros productos –declaró– aún no se tiene claro, cuánto será lo que subirán de precio, dado que están en una situación de que por la subida del dólar, escalarán un porcentaje y que ahora costará más traerlos hasta Los Cabos.

Otro problema que se nos presenta –manifestó– es que el producto de importación directamente recibe un aumento en sus precios después de la primera declaración del electo presidente de Estados Unidos.

Por lo que Miguel Ángel Germán puntualizó, “estaremos muy al pendiente en el tema del incremento de los precios, estamos trabajando de la mano con Profeco para que ningún empresario se valga de esto y empiece a incrementar sus precios a diestra y siniestra sin antes tener una justificación congruente”.

Profeco va empezar a realizar revisiones para que los comercios, como las gasolineras no abusen del consumidor y en este ejercicio no se encarezcan los precios de los productos sólo por hacerlo, sino que se respete un lineamiento que no afecte más a la población, señaló.

Agregó ‘’por nuestra parte también estaremos en el cuidado para que los afiliados sean empresarios responsables y no perjudiquen a la población, realizando alzas excesivas a tarifas de sus servicios como de los productos que vendan’’.