Arrancó la Liga Municipal de Voleibol de La Paz 2018

En las modalidades de sala y de playa.

Con la participación de 14 equipos femeniles y 9 equipos varoniles arrancó esta semana la Liga Municipal-IMSS de Voleibol de Sala y el viernes iniciará la de Voleibol de Playa ambas en La Paz con sus torneos de Liga 2018.

Lo anterior fue informado por Daniel Gerardo, coordinador municipal de Voleibol quien señaló que con estos Torneos se busca promover e impulsar la práctica de este deporte en esta ciudad capital en las diferentes categorías.

El martes por la tarde arrancaron las acciones en el gimnasio del Tecnológico, enfrentándose los equipos de la UABCS que se impusieron 25-9 y 25-7 y Leonas.

Posteriormente, el equipo de casa en la rama femenil del ITLP aprovechó estar en casa para derrotar 25-11 y 25-5 a su similar de Boyitas.

En el juego estelar el equipo de casa el ITLP A perdió con parciales muy disputados 26-28 y 23-25 contra los Aguiluchos.

Mientras que el miércoles jugarían en el Gimnasio Polideportivo, jugaron las campeonas Brandys y Veldulas y después se enfrentaron Toros e ITLP B.

Para el sábado cierran la semana en el Tecnológico, iniciando los encuentros a las 13:00, Lobas vs Boyitas; 14:00 Búfalos vs Tiburones; 15:00 Marineras vs Sparks.

En la rama femenil participan los equipos: Brandys, Sparks, ITLP, Aguiluchas, Aguilcuhas LB, Aguiluchitas, Boyitas, Lobas, UABCS, Leonas, Marineras, Veldulas, Teenagers y Universidad Mundial.

En la rama varonil toman parte 9 equipos: Universidad Mundial, Toros, Búfalos, Tiburones, UABCS, ITLP A, ITLP B, Aguiluchos y Krakens.

Por otro lado, dio a conocer que también se estará celebrando el Torneo de Liga de Voleibol de Playa 2018, que tendrá lugar en la playa Kiwi, acciones que se pondrán en marcha el viernes 16 de marzo, 17:00 horas, con la disputa de dos partidos, continuando el sábado a las 3:30 de la tarde, con la celebración de cuatro juegos, cerrando el lunes a las 4 de la tarde, con la celebración de cuatro encuentros.