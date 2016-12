Arroja alcoholímetro de fin de semana 92 infracciones

1 SHARES Compartir Tweet

Guillermina de la Toba Navarro

San José del Cabo.- Reporta Seguridad Pública 92 infracciones en operativos de alcoholímetros, la noche de Navidad

El titular de la corporación policiaca José Jorge Ontiveros, indicó que el operativo realizado en fin de semana detectó un incremento de conductores en estado de ebriedad.

´´Como es bien sabido por la ciudadanía el objetivo fundamental de los operativos de alcoholímetros es precisamente evitar accidentes automovilísticos, en ello que durante los días más fuertes del mes de diciembre como son del 23 al 25, implementamos dichos operativos en diversos puntos, arrojando 92 infracciones´´.

El director Ontiveros, dijo que dichos operativos continuarán hasta el finalizar el año.

´´No ha habido ninguna negativa de parte de la ciudadanía, hemos recomendado a la población no conducir si lleva aliento alcohólico para garantizarles que lleguen con bien a sus hogares , sabemos de antemano que son días de fiesta, pero queremos evitar los accidentes, comentar que para estas fechas se les va apoyar a los que van en grupo en familia, si se les efectuara la infracción correspondiente, pero otra persona que no está alcoholizada podrá conducir, no retenerles el automóvil y que lleguen con bien a su casa´´.