Atención permanente a la ciudadanía, prioridad para Gobierno Municipal

La atención a la ciudadanía seguirá siendo el distintivo de la presente administración, cumpliendo no solo con la responsabilidad que la ley establece, sino hacerlo por el placer que representa la convivencia, señalo el alcalde Francisco Pelayo, al señalar que al culminar el presente año, la mayor satisfacción es el contacto y comunicación con la gente de manera permanente.

Para el gobierno municipal la ciudadanía es lo más importante, por ello la comunicación constante, y de esta forma conocer sus inquietudes para seguir fortaleciendo el trabajo que se hace en cada colonia y comunidad.

La atención se da de manera directa, no solo en la oficina, incluyendo a personas que no están agendadas, teniendo como premisa no retirarse hasta haber atendido a todas las que diariamente acuden a palacio Municipal, a exponer alguna inquietud, demandar algún servicio o solicitar un apoyo, que se otorga de acuerdo a las posibilidades del Ayuntamiento.

Reiteró el compromiso de seguir trabajando de la mano de la ciudadanía, ya que escuchando sus inquietudes es como se puede mejorar o corregir el trabajo, no solo porque como autoridad se tiene esa responsabilidad, sino por el placer de hacerlo y convivir con la ciudadanía, como siempre ha sido su forma de trabajar.