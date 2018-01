Atiende Gobierno de los Cabos a concesionarios del transporte público (TAXIS)

0 SHARES Compartir Tweet

Con el fin de atender las inquietudes de los diferentes sectores de la población, en este caso del trasporte público, los servidores públicos del Gobierno de los Cabos sostuvieron un encuentro con representantes de los gremios del transporte público en su modalidad de taxis de todo el municipio, ahí escucharon las inquietudes que a estos les atañen, por lo que se concluyó trabajar coordinadamente y así revisar la situación de este sector.

Tras escuchar la serie de propuestasque establecieron los concesionarios, el secretario general municipal, les dio a conocer que como gobierno son receptores de sus quejas y solicitudes, no obstante, el tema en particular del otorgameinto de más concesiones para prestar el servicio de taxis en el municipio no es una decisión que se toma en lo particular, sino que se lleva al seno del consejo estatal del transporte mediante una sesión de consejo en la cual tambien ellos están incluidos.

Los servidores públicos de la XII Administración reconocieron como válido el principal argumento de los transportistas quienes plantearon que, se ha incrementado la demanda del servicio por los nuevos desarrollos turísticos que están en proceso de construcción.

Finalmente, se acordó buscar el esquema que permita establecer el diálogo con la Secretaría de Transporte del Estado, además de convocar al Consejo Municipal de Transporte y dentro de ese cuerpo colegiado, se reunan las partes para el análisis de sus demandas y peticiones.