Atiende Gobierno Municipal problemática de vecinos de puerto nuevo

0 SHARES Compartir Tweet

Como Gobierno Municipal el tema social es una prioridad, por lo que el bienestar de las familias de Los Cabos, es una necesidad de primer nivel para esta XII Administración, por lo que siempre se buscarán las estrategias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, comentó Luis Alberto González Rivera, secretario general municipal, al atender a un grupo de vecinos de la colonias Puerto Nuevo, quienes manifestaron la necesidad de incrementar servicios en el lugar que habitan.

Añadió que su problemática tiene que ver conel desarrollador del fraccionamiento HOMEX, quien construyó dicho asentamiento, el cual no se ha realizado la entrega- recepción, por lo que no se puede municipalizar la colonia y por lo mismo legalmente no puede invertir en infraestructura el Gobierno Municipal.

Puntualizó que en la buena disponibilidad del presidente municipal, Arturo De la Rosa Escalante, se ha atendido a estas familias, en las diferentes problemáticas que presentan, tal fue el caso de un adeudo que tenían con Comisión Federal de Electricidad, absorbiendo y liquidando el Gobierno Municipal el adeudo a fin de apoyarlos y se les restableciera el alumbrado público.

González Rivera, expresó que en dicha reunión se tocó el tema del agua potable, ya que no obtienen el suministro necesario para abastecer las necesidades y aunque estas familias no tienen contratos con el Organismo Operador y no pagan ninguna aportación, se les brida el servicios del vital líquido.

En dicha reunión se unió el director general del Agua Potable de Los Cabos, Oscar Rene Nuñez Cosío,quien señaló que se buscarán las posibilidades técnicas paraabastecer de mejor manera a dicho fraccionamiento y hacer el tandeo en horarios y días que se acuerden en conjunto con los vecinos.

El secretario general, anunció que se estará en seguimiento jurídico y normativo del tema de la entrega-recepción a fin desolucionar de raíz el tema de los servicios públicos en dicha colonia, pero es importante atender a las familias y dar soluciones a las problemáticas que hoy presentan y sobre la marcha subsanar las carencias que no se tenían cubiertas durante años.