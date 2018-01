Atiende jefatura de Inspección Fiscal caso de denuncia en redes contra elemento

0 SHARES Compartir Tweet

Resuelve Contraloría General baja del elemento.

La jefatura de Inspección Fiscal de Los Cabos informó, ante los hechos registrados y denunciados vía redes sociales, por el abuso de funciones de un inspector a su cargo, contra una persona de oficio vendedor ambulante, la H. XII Administración resolvió la baja del inspector por excederse en sus funciones.

Lo anterior luego de que, en días pasados fue publicado un video en redes sociales, donde se aprecia sometido y en el suelo una persona que se dice tiene como actividad la venta ambulante, y sobre él, un elemento perteneciente a la Coordinación de Inspección Fiscal en la Delegación Municipal de Cabo San Lucas.

El servidor público detalló que, de acuerdo a los hechos registrados, al efectuar sus labores de rutina elementos pertenecientes a Inspección Fiscal recibieron una denuncia contra el vendedor ambulante que, en repetidas ocasiones ha sido sorprendido sin los documentos correspondientes, mismo que además siempre se muestra agresivo contra la autoridad competente.

El responsable de Inspección Fiscal Municipal confirmó que notificó y dio parte de lo anterior al área de Contraloría General Municipal quien tras revisar el expediente y proceder a la investigación correspondiente, determinó de acuerdo al reglamento interno, que no se justifica el hecho de que el inspector haya sometido de esta manera al vendedor. “El Gobierno Municipal no está a favor de la violencia y en consecuencia el trabajador fue dado de baja, en el entendido de no aceptar que ningún inspector haga una función que no le corresponde”, concluyó.