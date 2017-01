BCS modelo nacional en materia de intercambio de servicios de salud: CMD

0 SHARES Compartir Tweet

El gobernador presidió la firma del convenio de Intercambio de Servicios de Salud entre ISSSTE, IMSS y la Secretaría de Salud

“En el gobierno del Estado, trabajamos para consolidar el mejor futuro que hemos comprometido para las y los sudcalifornianos; y en esta ardua tarea la salud es un tema de atención prioritaria, pues solo con ciudadanos fuertes lograremos construir un Baja California Sur más próspero y exitoso”, señaló el gobernador Carlos Mendoza Davis, al presidir la ceremonia de firma de convenio de intercambio de Servicios de Salud, entre ISSSTE, IMSS y la Secretaría de Salud.

Ante la presencia del director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, el ejecutivo afirmó que para la actual administración es fundamental garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, y que estos a su vez sea de calidad, por lo que confirmó su compromiso de apoyar todas aquellas acciones que coadyuven a fortalecer a ISSSTE y al sector salud en su conjunto.

En ese sentido, destacó la construcción del Nuevo Centro de Oncología, el cual estará equipado con la más alta tecnología, como un acelerador lineal, para dar tratamiento oportuno a quienes padecen cáncer así como atender las demandas de ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud en este tema, acción que enfatizó pondrá a Baja California Sur como referente nacional en materia de salud.

“Estas tres instituciones, ISSSTE, IMSS y la propia Secretaría de Salud, han sido y son fundamentales en la vida de México, y en este rubro me honra decir que Baja California Sur es punta en materia de intercambio de servicios, nuestra condición geográfica y la necesidad de asegurar el bienestar de nuestra gente ha generado la obligación de hacerlo antes de que fuera una política nacional”, indicó.

Asimismo, subrayó que hoy en día, entre las tres instituciones de este sector se intercambian 16 mil 500 servicios en beneficio directo de siete mil 122 pacientes, citando como ejemplo el uso de la ambulancia aérea, misma que refirió es utilizada en su mayoría por ISSSTE, para el traslado de pacientes de gravedad dentro y fuera de la entidad, al tiempo que comentó que esta práctica forma parte cotidiana de la labor medica sudcaliforniana, donde se privilegia la vida y la integridad de los ciudadanos.

Finalmente, Carlos Mendoza puntualizó la estrecha relación y compromiso que el gobierno del Estado tiene hacia la salud de los sudcalifornianos, motivo por el cual ratificó su voluntad de sumar esfuerzos con IMSS e ISSSTE, para otorgar a las familias, servicios de salud oportunos y de calidad. “Si tenemos salud, no habrá reto que no podamos afrontar, ni sueño que no podamos cumplir”, concluyó.

En el marco de esta agenda de trabajo, el gobernador acompañado de Reyes Baeza, realizó un recorrido por el Hospital General en La Paz, donde develó la placa conmemorativa a la ludoteca e inauguró un mural en el área de pediatría, además visitó las instalaciones de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil número 61 del ISSSTE, donde hizo manifiesto su interés de dotar de mayores oportunidades de desarrollo social, a las presentes y futuras generaciones de ciudadanos comprometidos, con el progreso de Baja California Sur.