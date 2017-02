Boxeador “Roca” Campa va por victoria ante Marvin Quintero

Guaymas, Son., 17 Feb (Notimex).– El prospecto Pedro “Roca” Campa tendrá una prueba difícil este sábado, cuando enfrente a Marvin Quintero en el pleito estelar de la función que se realizará en el Gimnasio Municipal de Guaymas, Sonora.

Campa, quien marcha invicto en el profesionalismo con 22 victorias, 18 por la vía rápida, se medirá al experimentado Quintero (29-7, 25 KOs), a 10 rounds en la división de los superligeros y presentará Zanfer.

Ante su afición en su natal Guaymas, el pugilista de 24 años de edad quiere confirmarse como un serio candidato a un cetro mundial, oportunidad que ya tuvo el zurdo Quintero, de 31 años y buscará demostrarlo.

Durante su última cita con los medios de comunicación la víspera, Campa destacó la preparación realizada y aseguró: “pienso en este 2017 ir por un título, pero primero es derrotar a Marvin, será una gran pelea, no lo dudo, no me guardaré nada, estoy ante mi gente”.

Quintero, por su parte, dejó en claro que su experiencia podría ser determinante en busca del triunfo ante un rival joven y con empuje, “tengo mis planes este 2017 de ser campeón y mi rival no me lo impedirá”.

Dentro de la velada, la ex seleccionada nacional Sulem Urbina (3-0), oriunda de Hermosillo, se medirá con la mexiquense Kuroma Yang (2-1, 1 KO), en duelo pactado en peso mosca y que se espera atractivo, como lo hacen las damas.

También estará la ex campeona mundial mosca, la tapatía Joselyn Arroyo (18-0, 7 KOs), de regreso “y con mucha hambre de triunfar”, quien se medirá con la regiomontana Jazmín González, a ocho asaltos en la división de los supermoscas.

Foto Tomada de: Boxeo Mundial