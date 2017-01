Buenos números en la captación de ingresos por predial en los primeros días de enero: Tesorero

1 SHARES Compartir Tweet

Ha incrementado en un 34 % el ingreso por predial a comparación del mismo mes del año pasado, esto derivado por el incremento del 3 por ciento y porque se están manifestando en todos los predios los movimientos de lotificación o construcción, resaltó

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Contablemente los ingresos del 2016 de enero a noviembre en cuanto al impuesto predial son del orden de los 248 millones de pesos, en tanto que por el Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles (ISABI), la suma es de 412 millones de pesos en ese mismo periodo, sólo falta cerrar diciembre que es en lo que se está trabajando para el cierre de la cuenta pública del año pasado, así lo reveló el tesorero municipal Jesús Cortés Espinoza.

Asimismo, dijo que en lo que va del mes de enero, hay un incremento en los ingresos porque ahora están implementando el sistema de que todos los terrenos que antes eran baldíos y que ahora en el nuevo vuelo fotográfico que se hizo por parte de Cartodata, muchos predios que estaban registrados como baldíos tiene construcción, entonces están exigiendo manifiesten la construcción la cual tiene un cobro.

Este cobro es viable para ellos, explicó, porque sus terrenos si valían 11 ahora vale 15, es decir, tiene un valor catastral mayor en caso de compra venta, en su caso para nosotros también no tenía ese valor, es de beneficio para el contribuyente y el estar en regla con sus papeles de tenencia de la tierra, que debe tener manifestado lo que tiene construido”.

En este sentido, dijo que hasta el día de ayer llevan cobrado mil 190 claves rústicas, 15 mil claves urbanas y 7 mil 048 condominales, esto arroja un ingreso aproximado de 90 millones de pesos, esto hay que conciliarlo para que dé el resultado total.

Dijo que el año pasado para hacer la comparativa, a esta fecha tenían de claves cobradas 18 mil, 5 mil condominales 955 rústicas y urbanas 12 mil 400, es decir, 18 mil y este año hasta ayer llevan 23 mil, 5 mil más y en ese entonces tenían 72 millones 740 mil 671 pesos.

Esto arroja que del año pasado a éste que va iniciando, ha incrementado en un 34 por ciento el ingreso por predial, esto derivado por el incremento del 3 por ciento y porque se están manifestando en todos los predios los movimientos de lotificación o construcción, algo que hizo el contribuyente en la ampliación o edificación de su casa, cuartos, o en su caso pagar la licencia, con lo cual se está cumpliendo con la ley y es su responsabilidad.

Agradeció a los contribuyentes porque han respondido al llamado para el pago de sus contribuciones y también los invitó a que aprovechen los dos primeros meses de refrendo de licencias tanto de giros de alcoholes como comerciales, son los mismos requisitos en San José y Cabo San Lucas, tienen kioscos de información tanto de Catastro, como de PC, como de Ecología o también en las delegaciones Miraflores, Santiago y La Ribera, donde en materia de recaudación también hay gente esperando para atenderlos.

-¿Debido a la buena respuesta crees que para este mes se rebase o salgan de acuerdo a lo programado en el presupuesto en cuanto a la captación del impuesto?

– No quisiera hablar hasta cerrando el mes, pero si siguen los números así, creo que sí lo vamos a rebasar, los números son fríos y cuadrados y no me gustaría hablar de que tengo los ingresos que aún no tengo, les doy el resultado una vez que termine el mes.

Por último, informó que los horarios de las cajas es de 8 de la mañana a 5 de la tarde en CSL y San José del Cabo.