Cada día somos más los que queremos seguir construyendo el cambio: Imelda Montaño

“Si algo me caracteriza es ser franca al hablar de cara a mis vecinas y vecinos del Distrito XVI, con propuestas claras, precisas y transparentes, empeñando mi palabra de trabajar por las y los sudcalifornianos desde el Congreso del Estado como su Diputada”. Afirmó Imelda Montaño, representante de la candidatura común PAN, PRD, PRS y Partido Humanista a la diputación local por el Distrito 16, durante sus visitas domiciliarias en la colonia Ildefonso Green de Cabo San Lucas.

Imelda Montaño, se dijo agradecida por las muestras de confianza y aceptación por parte de los habitantes del Centro de Cabo San Lucas, a quienes les reiteró su compromiso de escuchar, entender y juntos trabajar para seguir construyendo el cambio en Los Cabos y Baja California Sur. “Me gusta hablar con la verdad y no hay algo que me atrevería a decir si no estuviera plenamente convencida de que así lo hago en todos los ámbitos de mi vida”.

La candidata a la diputación local por el Distrito 16, manifestó ser una mujer comprometida, con experiencia en el ambito laboral pero también en el social, ayudando a su comunidad cuando trabajó con responsabilidad y disciplina como directora administrativa del Rastro Tipo Inspección Federal de Los Cabos, función dijo, que desempeño durante 4 años gracias al refrendo de confianza otorgado por quienes conocen su voluntad de servir y trabajar para la gente.

De igual forma, Imelda Montaño declaró haber trabajado arduamente durante su servicio como directora general del Instituto de Las Mujeres del Municipio de Los Cabos, escuchando y atendiendo con sensibilidad a las solicitudes de la población, siempre de la mano para sacar adelante las demandas de la ciudadanía. “El cambio llegó a Los Cabos y a Baja California Sur con hechos, pagando deudas e invirtiendo en los jóvenes; reconstruyendo en 2 años y medio lo que en 15 fue destruido. Cada día somos más los que queremos seguir construyendo el cambio y desde el Congreso lo vamos a lograr”.