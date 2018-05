Candidato Independiente al Senado apoya a equipo femenil de futbol

0 SHARES Compartir Tweet

El pasado domingo 06 de mayo, el candidato independiente al senado por Baja California Sur, Ricardo García de León, se vio acompañado de amigos y familia, en uno de los partidos de arranque de la liga 08 de octubre. Al preguntarle por su asistencia a este evento, nos comentó lo siguiente:

“El día de hoy venimos a apoyar a un equipo de futbol femenil que se acercó, venimos a llenarnos de energía con ellas, y muy orgullosos de que existan estos espacios deportivos. Sin embargo aún no son suficientes, en esta ocasión ellas se nos acercaron para pedirnos apoyo y por supuesto que nos pusimos a la orden, pero estamos de acuerdo en que desde el senado, hay que impulsar y darle continuidad a proyectos que justamente se enfocan en motivar a la juventud a pertenecer y a desarrollarse en equipos donde puedan explotar su potencial, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, los niños y jóvenes que se desarrollan en el deporte, las artes o la cultura, difícilmente se acercarán a drogas o a pandillas delictivas”

El candidato además mencionó que está interesado en impulsar obras y organizaciones que vuelvan a Baja California Sur sede de más eventos deportivos, así como apoyar con becas a los jóvenes que deseen incursionar en el mundo del deporte, ya sea dando más promoción a los apoyos que otorga el gobierno en la actualidad o creando convenios específicos con algunas de las escuelas del estado.

Aprovechamos para preguntarle sobre cómo lleva su competencia al senado y esto fue lo que nos dijo:

“Mira, gracias por hacerme esta pregunta, actualmente me encuentro muy feliz de todo lo que hemos estado realizando durante la campaña, tengo un equipo joven que me apoya con ideas frescas y sobre todo que reconoce las necesidades de los sudcalifornianos. Procuro rodearme de personas que aporten positivismo a esta campaña, justamente como el partido de futbol en el que nos encontramos el día de hoy. En nuestra campaña buscamos una competencia libre de guerra sucia y sobre todo llena de propuestas mías y de la ciudadanía. Lejos de enfocarnos en lo que están haciendo los partidos políticos, estamos interesados en lo que quiere la gente, vamos casa por casa platicando con los sudcalifornianos, y tomando nota de sus inquietudes y necesidades. Somos las personas, las que este 1° de Julio, decidiremos lo mejor para el estado, es por ello que no me resta más que invitarlos a documentarse sobre todas las opciones para nuestro estado y a apoyar la opción que más los represente, esperamos una población independiente y con ganas de salir adelante.”