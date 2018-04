Caricaturista colombiano denuncia amenazas y se retira de redes sociales

1 SHARES Compartir Tweet

Bogotá, 3 Abr (Notimex).– El caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador y quien publica sus trabajos en el influyente diario El Tiempo, anunció que se retira de las redes sociales tras recibir amenazas de muerte de sectores políticos de la derecha.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales”, señaló Matador en su cuenta de la red social Twitter.

El artista, considerado uno de los mejores caricaturista de Colombia, dijo que “si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada (…) tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”.

La amenaza la recibió Matador después que una jueza negó un recurso que un ciudadano interpuso contra el caricaturista por el dibujo titulado ‘Duque reflexiona’, publicado en ese diario el pasado 24 de marzo.

La caricatura fue una crítica al candidato de Centro Democrático, Iván Duque, quien lidera las encuestas de intención de voto a dos meses de las elecciones para elegir presidente de Colombia para el perido 2018-2022.

Duque rechazó las amenazas contra el caricaturista, las cuales dijo afectan la libertad de prensa y la democracia, e hizo un llamado a la tolerancia y a poder disentir entre los colombianos.

“Para mí los caricaturistas son artistas, ellos interpretan la realidad con la libertad con la que la quieren hacer, a mí eso no me molesta. Yo nunca he dejado de reírme de las cosas y además de verlas con el prisma de tranquilidad que lo amerita”, sostuvo el candidato presidencial.

Foto de:noticartuncolombia