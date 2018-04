Celebra Diputado Joel Vargas la eliminación del fuero constitucional

0 SHARES Compartir Tweet

+ En febrero de 2017 presentó iniciativa para hacer lo propio en BCS

+ Invitará a sus compañeros de la XIV Legislatura a trabajar sobre este tema, para mandar un mensaje claro a los sudcalifornianos

La Paz, Baja California Sur, a 20 de Abril de 2018.- “El paso que dio la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de eliminar de la Constitución el fuero a los servidores públicos incluido el Presidente de la República es de una gran trascendencia para la vida social y política de nuestro país, puesto que manda un mensaje claro de que va en serio la lucha contra la corrupción y la impunidad en el gobierno en sus tres poderes y en sus tres niveles”, aseguró el Diputado Joel Vargas Aguiar, quien reconoció la labor legislativa de diputadas y diputados federales de todos los grupos parlamentarios por llegar a los acuerdos necesarios para eliminar el fuero “que era una vieja exigencia de la sociedad mexicana”.

Vargas Aguiar comentó que el hecho de que se elimine el fuero a los servidores públicos “traerá cambios profundos en el ejercicio del gobierno en beneficio de la sociedad, “porque quienes nos desempeñamos en el servicio público deberemos sustentar nuestro actuar cotidiano en aspectos tan importante como la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas y la ética en el servicio público, sencillamente porque así nos los demanda la sociedad a la cual representamos o servimos..”, precisó el legislador, quien puntualizó que “esta acción legislativa generará confianza en la sociedad mexicana…”.

Recordó que en su momento la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado presentó iniciativa de reformas a la Constitución de la entidad en diversos artículos para la eliminación del fuero, “pero desafortunadamente no se le ha dado el trámite parlamentario correspondiente; pero a la luz de esta reforma de carácter nacional, los estados tendremos que legislar sobre el particular, y lo que como representante popular he sopesado es que amplios sectores de nuestra sociedad están totalmente de acuerdo en que se elimine el fuero a nivel estatal tal como ya ha sucedido en cuando menos 15 estados del país”.

Vargas Aguiar precisó que solicitará a sus compañeros y compañeras de la XIV Legislatura “retomar el proceso legislativo que iniciamos en febrero del año pasado con nuestra iniciativa, dialogar y lograr consensos para igualmente nosotros como Congreso del Estado mandar el mensaje muy claro a los sudcalifornianos que el fuero debe de ser eliminado, para desterrar corrupción e impunidad en Baja California Sur”.