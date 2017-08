Cierra semana de lactancia materna con la ponencia “Elige Amamantar”

0 SHARES Compartir Tweet

En esta actividad se informó que casi la mitad de los casos de diarrea y un tercio de las infecciones respiratorias serían evitadas si aumentaran los índices de lactancia

La Secretaría de Salud en el Estado llevó a cabo un ciclo de ponencias “Elige Amamantar” como clausura de la Semana de Lactancia Materna, en el que especialistas médicos brindaron información oportuna sobre los diversos beneficios que recibe el infante a través de esa forma de alimentación, la cual estuvo dirigida a mujeres embarazas, así como parejas con hijos recién nacidos.

Durante esta actividad, la coordinadora del Programa de Alimentación y Activación Física de la institución, Isabel Moreno de la Peña dijo que a través de estas ponencias fue posible disipar mitos o desinformación que en muchas ocasiones desalienta a las mujeres para que amamanten a sus hijos.

Moreno de la Peña abundó que dentro de estas conferencias se abordaron las conclusiones que tuvo un estudio recién efectuado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la ONG Global Breastfeeding Collective (Colectivo Global de Amamantamiento), en el que se establece, por ejemplo, que la lactancia materna está relacionada con un aumento de entre tres y cuatro puntos en el coeficiente intelectual y que reduce el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, además de rebajar el riesgo de obesidad.

En este foro al que se dieron cita decenas de madres y padres de familia se informó además que, de acuerdo a ese análisis, casi la mitad de los casos de diarrea y un tercio de las infecciones respiratorias serían evitadas si aumentaran los índices de lactancia, dato que sirvió para sensibilizar a las familias asistentes sobre la importancia de que los infantes sean alimentados hasta sus primeros seis meses de vida únicamente con leche materna.

Isabel Moreno puntualizó que, se otorgó información sobre técnicas de amamantamiento, desde el agarre y postura, hasta aspectos que pueden verificarse para la correcta succión del bebé, así como otras recomendaciones que son útiles para desarrollar con mejores resultados está practica, como es no dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados; facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día, no dar chupetes a los niños alimentados al pecho.