Clavadista Karla Rivas pone fin a su carrera deportiva

La clavadista Karla Elizabeth Rivas González, anunció este día su decisión de poner fin a su ciclo dentro del deporte, luego de 14 años dedicados a la práctica de los clavados, para dedicarse a concluir su carrera profesional de mercadotecnia internacional en la Universidad del Pedregal en la Ciudad de México, a la que le resta un año para concluir.

Rivas González dijo que desafortunadamente las diferencias que existieron en el último año entre la Comisión Nacional del Deporte y la Federación Mexicana del Natación, afectaron su rendimiento deportivo al no tener oportunidad para competir internacionalmente, por lo que tomó la decisión de poner fin a su carrera y darle prioridad a sus estudios.

Rivas González notificó su decisión de manera personal al director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, José Avila Geraldo, agradeciendo el apoyo que se le brindó durante en el último año, señalando que es momento de asumir una nueva responsabilidad que le representa el asegurar su futuro en el ámbito profesional.

Aseguró que “Es una decisión que me duele, el deporte es mi pasión, me llevó muchos aprendizajes, muchas satisfacciones, experiencias, estoy satisfecha con todo lo que hice, entregué el corazón durante todo este tiempo, me duele en el corazón, pero llegó el momento de cerrar un ciclo”.

Avila Geraldo, felicitó a la deportista por todo el tiempo que dedicó al deporte y le reconoció su trayectoria, poniendo en alto el nombre de Baja California Sur y de México, señalando que en la vida hay ciclos y este es un paso muy importante que tarde o temprano se tendría que dar, por lo que le deseó éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

Mencionó que será un ejemplo para las futuras generaciones de los clavados, ya que junto con Paola Espinosa, son dos de las figuras que se consolidado, dejando un gran historial dentro de este deporte, en el que ahora se encuentran otros jóvenes que están empujando fuerte con el mismo deseo de figurar en la selección nacional.

La atleta de 23 años de edad, inició su trayectoria en el 2003, participando en 8 ediciones de la Olimpiada Nacional, siendo el 2012 el mejor año al cosechar un total de 6 medallas de oro, teniendo en su haber la participación en el mundial juvenil de Alemania y Australia, Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, Grand Prix en Italia, Estados Unidos, Canadá, España, entre muchos otros logros.

En los años 2007 y 2008, obtuvo el segundo lugar en el Premio Estatal del Deporte, recibiendo el reconocimiento correspondiente por parte del gobierno del estado.