Cobach 02 de San José Del Cabo sede del concurso de oposición para el ingreso a educación básica: SEP

El examen programado para los días 19 y 20 de mayo en municipio de Los Cabos cambió la sede del Instituto Tecnológico al Colegio de Bachilleres No. 02

La jefa del Departamento de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, Ana Jhadira Urías Villavicencio, dio a conocer que se cambió de la sede en el municipio de Los Cabos para la presentación del examen por parte de los aspirantes registrados en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica ciclo escolar 2018-2019, programada a celebrarse los días 19 y 20 de mayo del año en curso.

Al respecto, informó que la sede del Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos no será aperturada durante los días antes mencionados, por lo que la nueva sede de evaluación será las instalaciones del Colegio de Bachilleres No. 2 (COBACH No. 2) uibicada en Carretera Transpeninsular Kilómetro 33.5, Colonia Rosarito, en San José del Cabo.

En este sentido, precisó que los horarios de las evaluaciones se mantendrán de acuerdo a la notificación que recibieron cada uno de los aspirantes registrados y que fueron programados para presentar su examen los días 19 y 20 de mayo en el municipio de Los Cabos para ingreso a educación básica en nivel secundaria.

Por último, la funcionaria de SEP reiteró que las instalaciones del COBACH No. 2 de San José del Cabo se encuentran listas para llevar a cabo este proceso de evaluación, en donde se tienen programados un total de 57 aspirantes para el día sábado 19 de mayo y 51 aspirantes para el domingo 20 de mayo.