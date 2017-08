Confirma Flores aspiración a dirigencia estatal del PRI; “En 2018 iremos por triunfos”

9 SHARES Compartir Tweet

Angel Mora Rojo

Cabo San Lucas.-Tras confirmar que el próximo 19 de agosto, de acuerdo a la convocatoria emitida presentará su registro como candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, partido al que ha pertenecido por más de 35 años ininterrumpidos, el hoy regidor del tricolor en Los Cabos, señaló que de llegar a dirigir los destinos de su partido en el estado, en la contienda electoral 2018 se irá por triunfos y para ello dijo, son necesarios todos y cada uno de los priistas de Baja California Sur y de una participación decidida de sus principales figuras como lo han sido en los últimos años los senadores Ricardo Barroso, Isaías González y la diputada Esthela Ponce.

En entrevista, el regidor priista, dejó clara la aspiración legítima que tiene de dirigir al partido a nivel estatal. No sin antes haber esperado con mucho cuidado las bases de la Convocatoria que emitió el Consejo Político Estatal quien definió que la elección será a través de esta figura y que votarán los consejeros políticos nacionales radicados en el estado. Así como los consejeros políticos estatales acreditados de los diferentes municipios, comités seccionales, de cuadros distinguidos del partido.

En sí, dijo, serán aproximadamente unos 280 consejeros los que participarán en esta elección, pero más importante, que son figuras que saben de la situación actual del partido, de la necesidad que tiene de conformarse y sobre todo de comportarse como tal; como un partido político de escenario de momento, de oposición, pero con amplio respaldo ciudadano, que son la segunda fuerza electoral en el estado. “Tenemos 3 elecciones que no bajaron de 90 mil ciudadanos que nos han dado confianza a nosotros y a quienes hemos propuesto como candidatos y creo que eso es una gran responsabilidad que se tiene que abanderar como tal”.

¿Por qué cree que usted sería la mejor opción para el PRI en este momento?, se le cuestionó.

Flores Romero señala que primero que nada cree, que si el PRI algo necesita en este momento de incertidumbre política-electoral en el país, pero sobre todo en el estado con casi 20 años siendo oposición, es identidad, lealtad y pertenencia con un partido político como lo es el Revolucionario Institucional. “El PRI es un gran partido político, sus propios documentos, su programa de acción y principios, sobre todo sus estatutos así lo definen. Pero desgraciadamente, hay personajes a quienes les hemos facilitado nuestro escudo para su participación y le han quedado mucho a deber y han sido deshonestos, porque no han cumplido con las propuestas que han presentado en campaña y eso obviamente viene deteriorando la participación ciudadana, pero sobre todo alejándolos de la confianza y credibilidad que como partido político debemos tener”.

Continuó diciendo que considera que en este momento requieren un dirigente “echado para adelante”, con conocimiento de lo que es el partido que va a representar como sería su caso. Además, requieren de un presidente que señale, que proponga, que reconozca lo que se hace bien por parte de los gobiernos, que tenga una base fundamental que sea la comunicación con la militancia, pero sobre todo con la estructura del partido.

Y reiteró que esa parte, por el propio trabajo que ha venido realizando por cerca de 40 años dentro del priismo, está más que a prueba de es así como se hacen las cosas. Y en ese tenor, recordó que tuvo la oportunidad de cubrir un periodo como presidente del Comité Directivo Estatal y se jacta de ser el que visitó todos los comités seccionales de la entidad; asimismo, destaca que fue partícipe de la victoria de la elección federal del 96-97 que le tocó dirigir.

Ahora, en estos momentos, reconoce que hay nuevos compromisos y nuevos tiempos para el partido que tendrán que retomar junto con un equipo de hombres y mujeres jóvenes para poder encausar un proyecto político de partido y abanderarlo, generar una estrategia político-electoral, pero siempre privilegiando las banderas sociales; esas que se han dejado de lado durante los últimos años en los que el PRI no ha sido gobierno, puntualizó.

¿Electoralmente, con Jesús Flores el PRI iría por triunfos en Baja California Sur?

“Un partido político no puede dejar de lado la participación en los procesos electorales, la competencia, pero sobre todo el triunfo electoral”, respondió el aspirante al CEN del PRI.

Y fue puntual al decir, que uno de los grandes retos que los partidos políticos tienen, es ganar elecciones y hacer realidad como gobierno sus propios documentos y propias políticas electorales. Obviamente se llega a un partido para participar y ser gobierno. Esa es la tarea principal, y una vez siendo gobierno, se debe atender a la militancia en casos mucho muy especiales de solidaridad y de pertenencia a un partido político.

¿Qué papel jugarían en esta nueva configuración –renovación de la dirigencia estatal del PRI los 3 personajes que en las últimas elecciones como Ricardo Barroso, Isaías González y Estela Ponce?.

Yo no concibo el PRI sin ninguno de los 3, creo que estos 3 personajes tienen un escenario de responsabilidad y autoridad, pero también de obligación al pertenecer a un partido político. Considera que deben de poner la parte que les toca en estos momentos en que el PRI está necesitando unidad, inclusión, competencia, pero sobre todo acuerdos y coincidencias para poder generar un proyecto de partido político en el que se vean todos como responsables, poniendo la parte que les toca. “Creo que los 3 tienen muy ubicados sus escenarios de autoridad política, su liderazgo de grupos, de presencia numérica en los Consejos y más que nadie, jugarán un papel muy importante para que el PRI se fortalezca, se una y exhiba un ejercicio de unidad con inclusión para poder competir con sus adversarios”.

Todo eso, les debe de quedar muy claro, recalcó el entrevistado, porque considera que los adversarios, los sigue viendo “en frente y afuera”, no los ve dentro del partido, sin embargo las facciones no pueden permanecer, al contrario, debe haber unidad e inclusión. Está seguro que estos 3 personajes le apostarán a esta combinación para ponerse de acuerdo.

¿Sería la unidad el principal objetivo de Jesús Flores, esa que han buscado durante tantos años y que incluso Ochoa Reza ha venido a pedirles en dos ocasiones”:

El escenario del PRI en BCS ha venido lastimándose a lo largo de los años por algunas situaciones de tipo personal o de grupo y no or cuestiones de partido. En este escenario, hemos construido alianzas en lo económico, acuerdos en lo económico que de un día para otro, con ocurrencias, pretenden ganar elecciones. “Creo que una de las partes que más le ha fallado al partido son ese tipo de ocurrencias de querer construir poco antes de una elección, fuera de toda legalidad estatutaria y de legalidad electoral, donde se hacen acuerdos con personas y grupos y no con la ley”.

Por ello, dijo que se requieren alianzas basadas en estatutos, registradas ante los órganos electorales, con los partidos políticos y una gran alianza ciudadana que es la que deben de ganarse con la confianza y apoyo, quienes hacen uso del ejercicio del voto para poder cambiar las cosas en Baja California Sur.

Concluyó diciendo que está por demás demostrado que estos gobiernos que dirigieron durante los últimos 20 años han dejado mucho que desear, pues siguen gobernando los mismos desde diferentes partidos y eso es algo que le tienen que pedir a la ciudadanía, que tenga memoria y que haga una evaluación personal de acuerdo a los satisfactores que tengan como familia y sociedad, de quién ha cumplido y quién no. “Hoy Baja California Sur, desgraciadamente está en un escenario de inseguridad tremendo y que sería ruin politizarlo porque la gente está exigiendo cada vez más resultados y menos discursos en un escenario que ya rebasó las fronteras del estado y del país”.

Remató diciendo que hay mucho que hacer y que proponer de manera individual y en ese sentido irá la posibilidad de fortalecimiento del partido, donde debe de prevalecer la unidad e inclusión para que puedan competir, ganar, pero sobretodo, ser gobierno.