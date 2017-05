Contará CSL con nuevo edificio del Poder Judicial para atender el crecimiento: magistrado Daniel Gallo

2 SHARES Compartir Tweet

Leticia Hernández Vera



San José del Cabo.- El trabajo en el Poder Judicial no se termina, los retos día con día son más ante el crecimiento de la población, se requieren más juzgados y hay que estar atendiendo a la demanda creciente en cada una de las materias que atiende el Poder Judicial, así lo informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Gallo.

Reconoció que sobre todo Cabo San Lucas requiere de más infraestructura, actualmente sólo tiene una sala, por lo que vienen más apoyos para esta delegación municipal.

Cuentan ya con un edificio definitivo en la cabecera municipal con tres salas de oralidad, mientras que en Cabo San Lucas sólo opera una sala, cuentan con un edificio provisional para que entrara en vigor en junio del año pasado el nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que en caso de saturación de las instalaciones en el puerto, se les apoyó en el nuevo Centro de Justicia Penal ubicado en esta ciudad.

No obstante, reiteró el Magistrado Presidente del TSJE que ya están iniciando la construcción del edificio ya definitivo en Cabo San Lucas, porque con el nuevo Sistema de Justicia Penal contará igualmente con tres salas, de tal manera que no haya problemas, porque una sala es insuficiente aunque se cuenta con el apoyo de San José del Cabo, hasta el momento no se ha requerido.

En cuanto al personal por el NSJP también se va a incrementar, todavía tienen en todo el estado por debajo del mínimo que se requiere, por lo que irá creciendo conforme la demanda de trabajo vaya requiriendo.

Estimó que estas nuevas instalaciones en Cabo San Lucas deben estar listas para finales de año.

Están proyectando para que se tengan edificios definitivos en la parte Sur del estado que es Los Cabos y también en La Paz, ya cuentan con edificio definitivo en Comondú y la parte Norte, con los inmuebles actuales va saliendo el trabajo, pero la idea es tener edificios definitivos y por eso se consideró Cabo San Lucas para que tengan sus propias instalaciones de la misma calidad que en San José del Cabo.

Compartió la opinión de que todo procedimiento judicial está sujeto a mejoras y con mayor razón el NSJP, que es algo nuevo en todo el país por lo que sobre la marcha, con la experiencia y trabajo diario se habrá de ir adecuando a la realidad del país y del estado.

Hay un problema fuerte de delincuencia organizada, por lo que habrá que revisar algún tema de prisión preventiva, el sistema judicial no puede estar fijo e inamovible, tendrá que ir ajustándose a la realidad actual en el país.