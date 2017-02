Cumple Gendarmería con brindar apoyo en el tema de la seguridad en Los Cabos: Canirac

6 SHARES Compartir Tweet

En conferencia de prensa, integrantes del Consejo Directivo expusieron que hay avances, sin embargo en la medida en que se sumen más empresarios a apoyar económicamente su estancia, así como la sociedad, los resultados se verán a más corto plazo. Reiteró la Cámara su apoyo al Gobierno estatal y Ayuntamiento en el tema de la seguridad pública

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Los integrantes del Consejo Directivo de Canirac Los Cabos hicieron un llamado a todos los empresarios a que se sumen al esfuerzo que se ha iniciado para contar con el apoyo de la Gendarmería en las labores de vigilancia y atención para beneficio del sector turístico y de la población en general, ello tras destacar que a escasos 20 días de estar en tierras cabeñas, ha habido acciones contundentes que reflejan que ha sido un acierto contar con este apoyo.

En conferencia de prensa, donde se dio a conocer a los integrantes del nuevo Consejo Directivo que preside Rodrigo Cabeza de Vaca, Giammarco Vela como presidente estatal, Alfonso Vázquez, vicepresidente general y vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional; Luis Alvarado, tesorero; Enrique Silva, secretario; Gustavo Laborde, vicepresidente Cabo San Lucas; Pablo Portilla, vicepresidente de Asuntos Políticos, entre otros restauranteros, informaron sobre los temas de interés para este sector turístico, como el del transporte público nocturno, reiterando que seguirán insistiendo porque se concrete; el tema ecológico iniciando la cámara una campaña de conciencia ecológica y cuidado al medio ambiente, el asunto de la Gendarmería y la firma de una carta de entendimiento con Nacional Financiera para acceder a un programa crediticio especial.

Giammarco Vela indicó que el presidente Rodrigo Cabeza de Vaca está haciendo un esfuerzo muy importante con el programa de la Gendarmería que ya está en Los Cabos y los empresarios están pagando para su hospedaje y consumo de alimentos.

“Participamos con el Consejo Coordinador de Los Cabos en este programa de apoyo para la estancia de la Gendarmería, por lo que en breve Canirac dará a conocer el nombre de los restaurantes que han participado y apoyado en el tema de la Gendarmería”, reiteró.

Dijo que la contribución es voluntaria, cada restaurantero decide lo que puede aportar, este programa es muy importante para el bien de todos, por lo que es importante que la sociedad conozca cuáles son los restauranteros que están apostando y aportando a Los Cabos.

Por su parte, Rodrigo Cabeza de Vaca dijo que todavía no tienen el monto total de lo que están aportando los restauranteros en el tema de la seguridad, pero reiteró que es un porcentaje importante, destacando que los únicos que están apoyando son Canirac, Asociación de Hoteles de Los Cabos, Asociación de Promotores y Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos y Tiempo Compartido, ninguna otra organización, asociación, cámara están apoyando esta situación.

Resaltó: “estamos apoyando al llamado del Gobernador y del Alcalde de Los Cabos es esta situación, lo cual lo vemos muy importante el contar con el apoyo de la Gendarmería, porque si no hacemos nada el destino se nos va a ir de las manos y no vamos a poder tener un futuro para nuestros hijos y nadie quiere tener un Los Cabos como Playa del Carmen, Acapulco o como un Mazatlán, donde se tienen que trazar líneas para que en ciertas zonas no pasen los turistas por el tema de la seguridad; aquí en Los Cabos el turista pasea por todos los lugares y ese es la garantía de este destino de playa”.

Hizo un llamado a que más empresarios se sumen a este apoyo, la Canirac está abierta a que se sumen más restauranteros a este esfuerzo por parte del Consejo Coordinador de Los Cabos, sabemos de la importancia que tiene esta situación que está ocurriendo en el destino y por eso estamos participando.

A 22 días que se encuentra la Gendarmería en Los Cabos dijo que ha habido un cambio, aunque todavía hay asesinatos, pero no se puede pedir a estas personas que conozcan en dónde y cómo se mueven las cosas, poco a poco darán más resultados, pero hay que participar como ciudadanos, hacer denuncias, apoyar a que hagan bien su trabajo para poder tener los resultados que se requieren; el proyecto está por lo menos 8 meses y el tiempo necesario para solventar lo que ha venido sucediendo en Los Cabos.

Han estado trabajando, hay reuniones de seguimiento con la Gendarmería y la Marina, han estado haciendo detenciones y ha habido situaciones críticas en las que han participado y sabemos que están haciendo su trabajo, pero si les ayudamos los resultados se verán a corto plazo.

Dijo que los restauranteros participan en reuniones continuas en el tema de la seguridad, la Gendarmería se reúne cada lunes con el Consejo Coordinador de Los Cabos, donde la Canirac tiene una silla y participan de las pláticas y se están midiendo los resultados, pero le corresponde a la autoridad hacer esta medición; tienen unos cuestionarios donde se señala en qué afecta económicamente al destino la situación de la delincuencia.

Reconoció que este sector se ha visto afectado en cuanto a ventas, en visitas de turistas, porque la publicidad corre tanto bien como para mal y la negativa corre más rápido; afortunadamente no hay alertas para visitar el destino, estamos a tiempo de frenar esta situación y por eso Canirac y otros empresarios le apuestan al tema de la seguridad y de la estancia de la Gendarmería en Los Cabos.