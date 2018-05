Dará Ricardo Anaya impulso sin precedente al campo mexicano

2 SHARES Compartir Tweet

El candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, se comprometió con el Consejo Nacional Agropecuario a incluir la Visión 20-30 en el Plan Nacional de Desarrollo, para darle un impulso sin precedente al campo nacional.

Durante un encuentro privado con integrantes de dicha organización, Ricardo Anaya insistió en que la coalición que gobernará y que él encabezará dará un impulso histórico al campo mexicano, a través de nuevos programas y con presupuesto suficiente, con lo que se cumplirá con la recomendación de la ONU, para que se produzca el 75 por ciento de lo que se consume en el país.

“Hoy no estamos produciendo ni siquiera el 60 por ciento de lo que consumimos, cuando la ONU, a través de la FAO, recomienda que los países produzcan el 75 por ciento de lo que consumen. Yo me he comprometido a alcanzar esta meta con ellos y a hacer mía la Visión 20-30 que me han presentado, incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo y darle un impulso sin precedente al campo mexicano”, dijo en entrevista al término de la reunión.

Informó que algunas de las exigencias del sector es que haya mayor transparencia y se combata la corrupción, que quede claro a quién se entregan los apoyos y cómo se entregan los recursos.

Sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Ricardo Anaya aclaró que nuestro país no debe precipitarse bajo ninguna circunstancia, que si hay un acuerdo que sea benéfico para México debe firmarse, pero “este gobierno ya está muy debilitado”.

“El gobierno norteamericano ya le tomó la medida al gobierno mexicano y lamento decir que veo muy difícil que este gobierno pueda lograr un buen acuerdo que realmente defienda el interés nacional”.

Y agregó: “no nos debemos precipitar, es fundamental que tengamos un buen acuerdo para nuestro país y estoy convencido de que yo lo puedo lograr como presidente de México. Lo que necesitamos es que hay respeto de ida y vuelta. Si los estadounidenses toman medidas unilaterales que afectan a nuestro país, por supuesto que México está también en condiciones de hacerlo. No nos vamos a dejar pisotear por ningún otro país, esto incluye, por supuesto, a Estados Unidos”.

Las seis prioridades de la Coalición Por México al Frente que detalló, fueron: acabar con la pobreza y con la impunidad, crecimiento económico, recuperar la paz y la tranquilidad, replantear la situación de México frente al mundo y el combate a la corrupción.