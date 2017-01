Deberá autoridad enfocarse más en tema de seguridad y garantizar desarrollo náutico pese a políticas externas: Mussi

0 SHARES Compartir Tweet

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Arturo Mussi, representantes de la Asociación Nacional de Cruceros, manifestó que las acciones del actual gobierno de los Estados Unidos, no deberían representar una amenaza para el sector turismo náutico ya que hay otros temas que cuidar como el de la seguridad y no sólo en Los Cabos, sino en los otros destinos turísticos que reciben cruceros como Mazatlán.

Declaraciones desprendidas en la primera sesión de este año del Comité de Operaciones del Recinto Portuario, quien además dijo que se tendrá casi el mismo número de arribos este 2017 en comparación con el 2016, las compañías conocen las oportunidades y privilegios de Los Cabos, por lo se tienen aseguradas las llegadas hasta el 2018; la cantidad de arribos aumentará en ese período de un 5 a 8 por ciento por año.