Del Potro, Sock y Fognini, entre los primeros confirmados del Abierto de Tenis de Los Cabos

Los Cabos.- En la conferencia de prensa en el restaurante La Deriva y ante medios locales, fueron presentados los primeros jugadores que participarán en la tercera edición del Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex, que se llevará a cabo del 30 de julio al 4 de agosto; entre los cuales destaca la presencia del jugador Top Ten, el argentino Juan Martín del Potro (No. 6 del ranking mundial), así como el estadounidense Jack Sock (No. 16) y el italiano Fabio Fognini (No. 20).

Del Potro, de 29 años, conquistó en el pasado mes de marzo los títulos del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC en Acapulco y el BNP Paribas Open en Indian Wells (primer título Masters 1000 de su carrera), lo cual no solo le permitió subir del 10° puesto al 6° en el ranking mundial, pero que además por este, logró posicionarse en el segundo lugar para “Race To London” de ATP World Tour solo por debajo de Roger Federer.

Junto al tenista argentino participarán el estadounidense Jack Sock (campeón del Masters 1000 en Paris-Bercy a finales de 2017); el italiano Fabio Fognini (poseedor de 6 títulos ATP); el serbio Filip Krajinovic (No. 27, finalista del Brasil Masters 1000); el español Feliciano López (No. 31 y finalista en Los Cabos en 2016); el estadounidense Ryan Harrison (No. 54, conocido de Acapulco por sus destacadas actuaciones en 2015 y 2016) y Taylor Fritz, integrante de Next Gen y una promesa del tenis.

Por último, el Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex,confirmó el regreso del australiano ThanasiKokkinakis, finalista de la edición anterior y protagonista de una de las mayores sorpresa en la pasada edición del Miami Open 2018 al eliminar en segunda ronda al entonces número uno del mundo Roger Federer.

Así como el anuncio de los jugadores, se presentaron también resultados relevantes de la edición anterior del torneo que recibió a más de 16,890 personas durante toda la semana. Al cierre del evento, se dejó una derrama económica en el destino de más de $90 millones de pesos y con cobertura de 76 medios de comunicación, llegando a los 5 continentes con 361 hrs de transmisión en 54 cadenas de televisión y alcanzando a más de 152 millones de personas.

Como parte de la promoción del ATC y con el fin de impulsar el deporte entre los jóvenes del país, el comité organizador realizará por tercera vez la gira de tenis “Cabo Cup”. Este año será un torneo circuito 500 lo cual significa que otorga 500 puntos al ganador para el ranking de la FMT. La gira se jugará en 8 ciudades de la República Mexicana (Ciudad de México, Monterrey, Los Cabos, Los Mochis, La Paz, Guadalajara, Culiacán y Chihuahua). Los ganadores de cada estado en la categoría 14 varonil y femenil, jugarán la final de campeones en el marco delAbierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex.

También se comunicó que la venta de boletos para el evento ya está disponible en Ticketmaster y estarán disponibles a partir de hoy en las taquillas Cabo San Lucas en la sede del torneo (Cabo del Mar) y San José del Cabo (en las oficinas de Koral Concierge).

