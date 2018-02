Denuncian hackeo del portal y la página en Facebook de “El Mañana”

0 SHARES Compartir Tweet

NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- El portal y la página en Facebook de El Mañana, un diario local que ha sufrido embates de Los Zetas y de funcionarios, fueron “clonadas” para presentarlas como oficialistas, con notas a favor de la alcaldía y del gobernador en turno, denunciaron hoy sus directivos.

“Las páginas en Internet y en la red social Facebook fueron hackedas desde dos meses atrás”, contó a Apro un portavoz del periódico, fundado desde el año 1932 y el de mayor circulación en la franja fronteriza de Tamaulipas.

“El sitio fake es oficialista, con información a favor del gobierno municipal y del gobernador (panista) Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, agregó el vocero.

La principal nota que presenta el sitio falso señala: “Enrique Rivas Cuéllar busca reelegirse como alcalde de Nuevo Laredo y, la tarde de este viernes, presentó su registro como aspirante a dicho municipio en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), acompañado de familiares, simpatizantes y personal del cabildo”.

Mientras que la nota principal de este viernes en la página oficial del periódico El Mañana es una crítica al gobernador que se niega a entregar recursos al Hospital General.

“El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca advirtió que no mandará ‘ni un mejoralito’ al Hospital General hasta que se construya un nuevo edificio, pese a la falta de equipo, insumos, personal médico y de enfermería y a la amenaza de una huelga de hambre.

“Para grillas, ¿uno sabe no?, me las sé; y me la sé muy bien, por eso soy gobernador”, expresó García Cabeza de Vaca”, agrega la nota.

Entre los ataques contra El Mañana está una demanda por “daño moral” de un funcionario de la alcaldía que fue denunciado por adquirir una lujosa residencia a pocos meses de asumir su cargo, nota que fue acompañada por los documentos oficiales de la compra.

Además, desde el 2004, cuando inició en Nuevo Laredo la guerra entre cárteles, el diario sufrió los embates del narco.

En esa época sus reporteros, editores y dueños comenzaron a recibir ataques y amenazas. Adicionalmente, sus instalaciones sufrieron disparos de armas de fuego y ataques con granadas.

En marzo de 2004, su director Roberto García Mora fue asesinado en un oscuro crimen. Tras varios atentados en su contra, los periodistas del diario fueron los primeros en el país en usar chalecos antibalas, el cual portaron durante casi un año.

También impusieron la práctica que retomaron años después muchos periódicos: eliminar los nombres del reportero y firmar las notas como “Redacción”.

Ante los continuos ataques y amenazas para que dejaran de publicar notas sobre la violencia, los directivos del Mañanacedieron y decidieron suspender la cobertura de los enfrentamientos y asesinatos provocados por las organizaciones criminales en disputa.

“Esta es una guerra enloquecida que no es de Nuevo Laredo ni de los medios, ni de El Mañana ni de la sociedad; sin embargo, todos padecemos las secuelas que produce la violencia”, precisó el editorial que anunciaba limitar su cobertura para “autoprotegernos”.

“Vimos que la autoridad estaba rebasada por la delincuencia organizada y que no había garantías para los periodistas”, deploraron.