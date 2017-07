Descartan autoridades mancha de heces fecales en El Pacífico, se trató de un rumor

15 SHARES Compartir Tweet

Mónica Valdez

Cabo San Lucas.-El Comité de la Administración Portuaria Integral de la Marina de Cabo San Lucas descartó esta mañana y puso fin al rumor de una supuesta mancha de heces fecales en la zona de El Pacífico Mexicano a poca distancia del puerto local, al señalar que en un recorrido realizado por las autoridades marítimas y de salud no se localizó dicha anomalía.

Este viernes se llevó a cabo una junta con el comité de la API para dar seguimiento al tema y aclarar sobre lo que aseguraron sólo se trató de un falso rumor por una fotografía difundida en redes sociales y por algunos medios de comunicación y que supuestamente mostraba una mancha de material fecal en el mar en Los Cabos, sin tener pruebas factibles.

La falsa noticia que surgió de manera local, tuvo cobertura nacional e internacional, donde incluso se llegó querer hacer responsable a una empresa naviera por un supuesto vertimiento de aceites.

En la junta de hoy se tomaron acciones necesarias por parte de las autoridades correspondientes, realizaron pruebas en el lugar donde se decía que estaba la mancha y efectivamente, no se encontró nada.

José Arturo Mussi, representante de las Navieras comentó que, un señalamiento de ese nivel sin tener pruebas comprobables causa malestar a la empresa porque está unida a un convenio internacional llamado MARPOL que depende de las Naciones Unidas, la cual bajo estrictos niveles de controles para vertimientos de cualquier tipo de contaminantes se toman serias acciones, que en caso de haberlos tienen que ser comunicarlos de manera inmediata ya que de no ser así se les harían multas multimillonarias y tendrían serios problemas. Lo que en este caso no se procede, ya que el barco no cometió ninguna falta. Se buscó e investigó a fondo y se afirma que el barco no tuvo ningún derrame.

Autoridades competentes como la Armada de México y la Secretaria de Salud afirman no haber encontrado nada. También se pidió cuidar ese tipo de noticias expuestas en cuanto a suposiciones sin bases ni fundamentos ya que por falsas suposiciones lastiman la imagen del destino.

Finalmente, Héctor Montaño, director de API mencionó que el acuerdo que se tomó en la sesiones de hoy en el Comité de Operaciones en relación a la esta problemática de la supuesta mancha, se convocara a las estancias correspondientes una reunión en el mes de agosto, al delegado de Semarnat, de Profepa, al secretario de salud estatal, al coordinador estatal de Coepris, a la Conanp, Sector Naval y Capitanía de Puertos, para revisar puntualmente las respuestas, análisis y estudios que se realizaron en relación a esta denuncia para dejar en claro la situación y no dañar al destino.