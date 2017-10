Dialoga Dip. Alfredo Zamora con la dirigencia de la Canirac de La Paz

0 SHARES Compartir Tweet

+ Los empresarios restauranteros solicitan se definan criterios para clasificar los establecimientos dedicados a la venta de alcohol. Los actuales son ambiguos y permite la venta hasta alta horas de la madrugada.

+ Se trabajará en este particular, pero lo que mueve a la iniciativa es la reducción del horario de venta de alcohol: Dip. Zamora García

La Paz, Baja California Sur, a 16 de Octubre de 2017.- La dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados /Canirac) encabezados por su dirigente Julia Lorena Hinojosa Oliva solicitaron al Diputado Alfredo Zamora García que dentro del proceso legislativo para modificar la denominada “Ley de Alcoholes” en la entidad se tome “muy en cuenta y muy en serio” una nueva definición y establecimiento de categorías en la normatividad en lo que se refiere a la denominación de Restaurant/bar, Bar y Centro Nocturno, puesto que cada uno de estos negocios tiene un trato distintos por parte de la autoridad al momento de expender bebidas alcohólicas.

En reunión de trabajo la dirigente empresarial explicó al Diputado Zamora García que en la actualidad muchos establecimientos con el concepto “restaurant/bar” en realidad no son restaurantes, porque sencillamente no cuentan con la infraestructura mínima para funcionar como tales, “algunos tienen solamente un microondas y otros enseres y ya son restaurantes/bar, cuando en realidad están muy lejos de serlo…para nosotros es muy fácil saber si funcionan como bares disfrazados de restaurantes y en este sentido son los negocios que abren hasta las 6 o 7 de la mañana…”, apuntó Hinojosa Oliva y señaló que en este caso particular se requiere poner una serie de candados en la legislación para evitar este tipo de anomalías que se presentan en la práctica cotidiana del comercio de bebidas alcohólicas en la entidad se sigan presentando.

En respuesta el Diputado Alfredo Zamora García les comentó a los representantes de la Canirac de La Paz que se trabajará en la redefinición de los criterios con los cuales laboran los establecimientos, puesto que no puede ser posible que amparados en una interpretación de la Ley se permita que este tipo de negocios cierren a las 6 o 7 de la mañana, “con mucho gusto, les dijo, trabajaremos muy responsablemente en la redefinición de los criterios con los cuales operan en la actualidad diversos establecimientos dedicados a la venta de alcohol”, aseguró el legislador.

El legislador les manifestó que lo que lo hizo presentar la iniciativa es lo relacionado con el cierre de los negocios que expenden alcohol a las 5 de la mañana y la indiscriminada venta de alcohol, sobre todo a jóvenes. Dijo que como en muchos aspectos de la vida, en lo relacionado con la venta de alcohol “también debemos de poner límites y que se respeten”.

Los representantes de Canirac dieron a conocer que en el estado existen realmente pocos dueños de licencias para la venta de alcohol, ya que más del 85 por ciento son propiedad de las empresas cerveceras y son estas instancias “las que juegan con los permisos como fichas de dominó…”.

Le dieron a conocer al Diputado Alfredo Zamora que según estudios el 82 por ciento del alcohol se vende en vía pública, es decir, expendios, supermercados, tiendas de conveniencia y el resto en establecimientos como bares, restaurantes y centros nocturnos.