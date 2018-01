Difícil que procedan impugnaciones contra Ley de Seguridad experto

0 SHARES Compartir Tweet

Por Carlos Trejo Serrano

México, 4 Ene (Notimex).- Es difícil que procedan los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, porque se trata de un instrumento muy importante para el país, y que cuenta con el aval de los diputados y senadores, aseguró el experto de la UNAM, Javier Oliva Posada.

“En ese sentido, me parece muy difícil que los recursos de inconstitucionalidad puedan proceder”, argumentó en entrevista con Notimex, a 16 días de que venza el plazo para impugnar la iniciativa aprobada recientemente para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el país.

El especialista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que la ley debe ser aprobada a la brevedad por la SCJN, toda vez que será de gran relevancia no sólo para el periodo restante de la presente administración, sino para el próximo sexenio.

A decir de Oliva Posada, experto en materia de seguridad, la decisión de impulsar dicha medida ha sido “muy tardía”, porque han tenido que pasar casi 200 años para legislar el término de seguridad interna que viene desde la Constitución de 1824.

En ese tenor, sostuvo que México es el segundo país de América Latina con menos presupuesto asignado a sus Fuerzas Armadas, con 0.5 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB), sólo después de Guatemala que destina 0.47 por ciento al mismo rubro.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) establece que los países deben otorgar al menos 2.0 por ciento de su economía para enfrentar las tensiones por la inseguridad.

“Eso significa que México invierte 300 por ciento menos de lo recomendado por los parámetros internacionales”, afirmó el también investigador de la UNAM, al señalar que es necesario mirar las políticas internacionales en materia de seguridad.

Ejemplificó que en Francia, Italia y Colombia se cuentan con reglamentos para permitir la presencia de las Fuerzas Armadas para desarticular el crimen organizado en las calles.

“Lo que ocurre en México no es asilado de otros países. No digo que nos sumemos a la moda, pero es un tendencia a la que no nos podemos negar, y además las Fuerzas Armadas (mexicanas) serían pioneras al participar en estas nuevas responsabilidades”, manifestó.

Oliva Posada subrayó que Ley de Seguridad Interior, promulgada antes de concluir 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto -aunque no emitió la declaratoria de protección para alguna zona hasta que la SCJN se pronuncie sobre su constitucionalidad- vendrá a dar certidumbre a la sociedad.

“Así lo establecen algunos de sus artículos para garantizar la paz y convivencia en cada rincón de nuestro país, de manera contundente, y con apego irrestricto a los derechos humanos”, remarcó.

“A veces tengo la impresión de que no se ha leído a fondo la ley”, añadió el también investigador, al referirse a la minuta que ha sido objeto de un extenso análisis, debate por parte de autoridades, la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales.