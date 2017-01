Documental sobre la preservación de cabo Pulmo se presenta en festival de cine internacional

0 SHARES Compartir Tweet

Este documental permitirá una exposición mundial de las bellezas naturales que posee el estado, favoreciendo un mayor flujo de turistas en los destinos turísticos de Baja California Sur.

“Las bellezas naturales y diversidad de nuestros ecosistemas son asombrosos” expresó el secretario de turismo de Baja California Sur, Luis Genaro Ruiz Hernández mientras anunciaba que se llevó a cabo la presentación del documental “Out of the Blue” cuyo tema central es la preservación del Parque Marino Cabo Pulmo, el cual se presentó en el Festival de Cine Internacional Sundance, en la ciudad de Utah, EUA, posicionando mundialmente al estado.

Como parte de las estrategias de promoción de los principales destinos turísticos que realiza el Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Turismo Estatal, se realizó en unión con el Fideicomiso de Turismo Estatal y la Organización No Gubernamental Pelagic Life, dedicada a la preservación de la diversidad marina, el documental “Out of the blue” que permite apreciar las bellezas naturales y la riqueza marina que resguarda la reserva natural Cabo Pulmo, uno de los tesoros de BCS, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO desde hace poco más de veinte años.

Por su parte, Jerónimo Prieto, Director General de Pelagic Life, añadió que BCS tiene una biodiversidad magnífica e irrepetible. Asimismo, recalcó la gran labor que realiza el Gobierno de Baja California Sur en materia de la preservación de este parque marino. De igual forma, la cineasta francesa Sophie Olson encargada de la elaboración del documental, añadió que el objetivo del video es crear conciencia en las futuras generaciones acerca de la belleza natural y la protección de las especies marinas tanto de flora como de fauna.

Finalmente, Genaro Ruiz reafirmó su compromiso de continuar realizando esfuerzos que permitan posicionar los destinos turísticos del estado a nivel mundial, para que a través del incremento en el flujo turístico, los prestadores de servicios turísticos se vean beneficiados, propiciando el bienestar de la sociedad sudcaliforniana y sus familias. Igualmente indicó que este documental proyecta buenas expectativas, pues atraerá la atención de un sector que gusta de actividades ecoturísticas a nivel mundial, creando una mayor oferta de empleo para las empresas locales de este rubro.