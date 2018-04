Eda Palacios, candidata a diputada federal visita a vecinos de la zona centro de Los Cabos

0 SHARES Compartir Tweet

Eda Palacios Márquez candidata a Diputada Federal por el distrito 02, de la coalición por México al Frente, saludó a habitantes de la zona centro del municipio de Los Cabos.

En este recorrido, la candidata Eda Palacios Márquez reiteró su compromiso con los sudcalifornianos, destacando que quiere ser diputada federal para trabajar por la seguridad de las familias, garantizando proyectos que contribuyan con el desarrollo de Baja California Sur.

“Desde los espacios públicos donde me he desempeñado, siempre he procurado hacer la diferencia, luchando por causas en las que creo, por lo que continuaré trabajando por el bien de nuestro estado y nuestro país”, dijo en su visita casa por casa en el centro de este municipio.

Palacios Márquez, dio a conocer que este martes 3 de abril, visitará a vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas, La Escondida, Guelatao y la ampliación Márquez de León.