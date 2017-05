El destacado crítico gastronómico inglés Tom Parker visita Los Cabos

20 SHARES Compartir Tweet

Los Cabos.- El crítico de gastronomía inglés Tom Parker Bowles, e hijo de Camila Parker Bowels, Duquesa de Cornwall y segunda esposa del Príncipe Carlos de Inglaterra, visitó Los Cabos, para realizar un recorrido gastronómico por Baja California Sur, con énfasis en Los Cabos.

Parker Bowles , ha escrito cinco libros de cocina y recibió el premio de Guild of Food Writers 2010. Es conocido por sus múltiples apariciones como juez en programas de cocina y sus críticas gastronómicas son publicadas en revistas como GQ, Esquire y The Mail on Sunday. Actualmente es Editor de Esquire, Four y la revista de lujo Pomp.

Su primer libro, “E is for Eating- An Alphabet of Greed” fue publicado en 2004. El siguiente,” The Year of Eating Dangerously: A Global Adventure in Search of Culinary Extremes” , fue publicado en 2007 y AbeBooks lo nombró como uno de los 50 mejores homenajes a la comida.

Cabe destacar que la visita de Tom Parker Bowles a Los Cabos, refleja el esfuerzo del FITURCA para llegar al mercado europeo y en específico al del Reino Unido, uno de los mercados emergentes más importantes para el turismo internacional de México.