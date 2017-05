El hotel St. Regis llegará a Los Cabos

170 SHARES Compartir Tweet

Ciudad de México.- St. Regis Hotels & Resorts, parte de Marriott International (NASDAQ:MAR), anunció esta semana que ampliará su presencia en México con la firma de un nuevo hotel St. Regis de 120 habitaciones y 60 residencias en Los Cabos, uno de los destinos de lujo de mayor crecimiento en México. La apertura, programada para principios del 2021, ubicará a The St. Regis Los Cabos en Quivira, Los Cabos, una exclusiva comunidad residencial localizada justo donde se unen el Océano Pacífico con el Mar de Cortés.

“Estamos encantados de celebrar la firma del The St. Regis Los Cabos at Quivira y anticipamos una exitosa alianza con Impulsora del Golfo de Cortéz S.A. de CV, Gran Armee del Cabo S.A. de C.V., y SB Architects”, dijo Lisa Holladay, Líder Global de Marca, St. Regis Hotels & Resorts. “La rápida expansión de St. Regis, una de las marcas de ultra lujo de Marriott, refleja la creciente demanda de viajeros que buscan un servicio ejemplar en destinos cautivadores. Estamos entusiasmados por expandir nuestra huella en México al crecer en destinos de lujo como Quivira, Los Cabos y con The Ritz Carlton, Ciudad de México.”

Un destino de renombre a nivel nacional e internacional, Los Cabos es reconocido por su exquisita gastronomía, magníficos paisajes y sus hermosas playas de arena blanca. Estratégicamente ubicado a 6 km al oeste de Cabo San Lucas y a 47 kms al suroeste del Aeropuerto International de Los Cabos, The St. Regis Los Cabos at Quivira ofrece acceso a importantes atracciones como el Campo de Golf Jack Nicklaus de 18 hoyos, pesca excepcional y distintiva gastronomía.

“El St. Regis Los Cabos at Quivira marcará un nuevo estándar en la personalización de la hospitalidad en Los Cabos al proveer un servicio anticipatorio y redefinido para el viajero de lujo moderno”, dijo Laurent De Kousemaeker, Presidente y Director de Desarrollo para el Caribe y Latinoamérica de Marriott International. “Gracias al aumento del turismo nacional e internacional en la región, el perfil de Los Cabos como destino de lujo ha aumentado considerablemente en los últimos años, creando una excelente oportunidad para St. Regis.”

El hotel formará parte de una lujosa comunidad de 750 hectáreas llamada Quivira, ubicada en la costa oeste del Pacífico la cual ofrece un club privado de playa, casa club, reservas naturales y más de 30 kilómetros de senderos con hermosos paisajes para caminatas y paseos en bicicleta. El hotel contará con 120 habitaciones con vista al mar y el servicio legendario del Mayordomo St. Regis. Además, contará con tres espacios gastronómicos, incluyendo un restaurante gourmet, un restaurante de especialidades a la parrilla con vista al mar para desayuno, comida y cena, y un restaurante al aire libre junto a la alberca que ofrecerá tapas y cocteles insignia. Los huéspedes también podrán disfrutar de instalaciones recreativas incluyendo un gimnasio y centro de bienestar, albercas, una laguna de agua salada, cabañas de lujo y un Spa disponible también para residentes. El hotel contará con espacios para reuniones y eventos, convirtiéndolo en un sitio ideal para reuniones corporativas, eventos especiales, grupos de incentivo y bodas. Los espacios contarán con tecnología de punta y exclusivos servicios de alimentos y bebidas diseñados para disfrutar del hermoso escenario de la costa de Los Cabos.

“Enmarcado por la unión del Océano Pacífico y el Mar de Cortés, The St. Regis Los Cabos at Quivira combinará la exquisita belleza de su magnífica ubicación, una distintiva y vibrante arquitectura y la calidad del servicio único que sólo St. Regis puede ofrecer”, dijo Ruben Coppel, miembro de la Junta Directiva, Impulsora del Golfo de Cortéz, S.A. de C.V.

“Estamos muy entusiasmados por asociarnos con St. Regis y el inmenso prestigio que aporta al proyecto”, dijo Ernesto Coppel, Presidente de la Junta Directiva, Gran Armee del Cabo S.A. de C.V. “Confiamos en que esta propiedad pronto se convertirá en un hotel icónico en uno de los destinos más apasionantes y exclusivos del mundo.”

Actualmente existen dos propiedades St. Regis en México, ubicadas en la Ciudad de México y Punta Mita Hoy, Marriott International opera 69 hoteles en México bajo las marcas The Ritz-Carlton, W, JW Marriott, Luxury Collection, Sheraton, Westin, Le Méridien, Marriott, Aloft, Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Fairfield Inn & Suites, y AC Hotels by Marriott.