El portal U.S. News enlistó a los mejores hoteles de México, entre los primeros cinco lugares cuatro pertenecen a Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur, 7 febrero de 2018 – Este año, el portal que muestra lo mejor del turismo en Estados Unidos, U.S. News & World Report enumeró los mejores hoteles en México

de acuerdo a la opinión de expertos en la industria turística, así como las recomendaciones de

los viajeros a través de TripAdvisor. Dentro de los cinco mejores hoteles de esta lista, cuatro de

ellos se localizan en Los Cabos: The Resort at Pedregal ocupa el segundo lugar, seguido de

Esperanza an Auberge Resort, One&Only Palmilla y Las Ventanas al Paraíso a Rosewood Resort.

The Resort at Pedregal

Con una espléndida vista al Océano Pacífico, The Resort at Pedregal consiente a sus huéspedes

con excelentes servicios de spa, servicio de mayordomo y una excelente gastronomía en su

restaurante El Farallon. Además, se pueden realizar actividades deportivas o disfrutar de la playa.

Esperanza an Auberge Resort

Decorado con finos detalles en madera, Esperanza an Auberge Resort es uno de los lugares más

exclusivos del destino; los huéspedes pueden disfrutar de terrazas privadas con piscinas y jacuzzis

con vista al mar. Su restaurante Cocina del Mar deleitará a sus comensales con sus tradicionales

platillos mexicanos.

One&Only Palmilla

Los detalles en One&Only Palmilla son perfectos para disfrutar de lujosas habitaciones con vista al

mar, reconfortantes tratamientos en su exclusivo spa y una exquisita velada en el restaurante de

cortes finos y mariscos Seared, el cual ofrece una amplia lista de vinos nacionales.

Las Ventanas al Paraíso a Rosewood Resort

El ambiente íntimo de este resort y su servicio personalizado lo convierten en un seductor

espacio para los visitantes que quieran celebrar su aniversario de bodas, luna de miel o simplemente unas vacaciones románticas. El resort ofrece diversas actividades, escenarios de ensueño y menús personalizados a la orilla del mar.